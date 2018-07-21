Milli tenisçimiz Berfu Cengiz Kazakistan'ın Astana kentinde düzenlenen ITF turnuvasında partneri Anna Dalinina ile birlikte çiftler kupayı kaldırdı.

Finalde 4 numaralı seribaşı Akgül Amanmuradova/Ekaterine Gorgodze tandemini 3-6, 6-3, 10/7 ile geçen Berfu-Anna ikilisi, 80 bin dolar ödüllü ITF turnuvasında şampiyonluğa ulaştı.

18 yaşındaki başarılı sporcu böylece kariyerinin en büyük başarısını yakalamış oldu. 80k turnuvalarında tekler veya çiftlerde şampiyonluk yaşayan ilk Türk raket olan Berfu, bununla birlikte WTA çiftler kategorisinde ilk 300'e girmeyi başardı.

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