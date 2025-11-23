Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 10.922,86 %-0,52
        DOLAR 42,4380 %0,16
        EURO 48,9013 %-0,08
        GRAM ALTIN 5.552,10 %-0,04
        FAİZ 39,67 %0,23
        GÜMÜŞ GRAM 68,18 %-0,95
        BITCOIN 86.188,00 %2,17
        GBP/TRY 55,6323 %0,31
        EUR/USD 1,1513 %-0,13
        BRENT 62,56 %-1,29
        ÇEYREK ALTIN 9.077,69 %-0,04
        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Milli yapay zeka platformu MAIN yeni yeteneklere kavuştu - Teknoloji Haberleri

        Milli yapay zeka platformu MAIN yeni yeteneklere kavuştu

        Milli yapay zeka platformu MAIN'in sorulan bir soruyu cevaplaması Milli yapay zeka platformu MAIN yeni yeteneklere kavuştu. Kurumsal ihtiyaçları karşılamak amacıyla güvenli, modüler ve kapalı ağlarda çalışabilen mimariyle geliştirilen MAIN'in yeni versiyonu ile kurumsal süreçleri analiz eden, görevleri otomatikleştiren ve operasyonel verimliliği artıran akıllı ajan teknolojisini getiriyor. Gelişmiş analiz yetenekleri sunan MAIN V2.0 ile 200'ü aşkın dilde metin anlama, çeviri ve özetleme, kurumlara özgü terminoloji öğrenimi mümkün hale geliyor, sesli komut işleme, çağrı merkezi çözümleri, çok dilli ses analitiği ve toplantılardan bilgi notu çıkarımı gibi uygulamalar gerçekleştirilebiliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 12:17 Güncelleme: 23.11.2025 - 12:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli yapay zeka platformu MAIN yeni yeteneklere kavuştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kurumsal ihtiyaçları karşılamak amacıyla güvenli, modüler ve kapalı ağlarda çalışabilen mimariyle geliştirilen milli yapay zeka platformu MAIN yeni yeteneklere kavuştu.

        Son yıllarda büyük dil modelleri, üretken yapay zeka, görüntü ve ses modelleri çok hızlı bir ilerleme gösteriyor. Bu sayede metin üretimi, çeviri, kod yazımı, görsel sentez gibi işlevler yaygınlaşıyor. Bu yetenekler hem bireysel hem kurumsal kullanıcılar için önemli olanaklar sunuyor.

        Türkiye’de de yapay zeka uygulamalarına yönelik yatırımlar artıyor. Türk savunma sanayisinde yazılım tabanlı çözümleriyle öne çıkan HAVELSAN da kurumsal ihtiyaçları dikkate alarak milli yapay zeka platformu MAINi oluşturdu.

        Platforma ilişkin geri dönüşler ve talepler de dikkate alınarak MAIN’in yeni sürümü MAIN V2.0 geliştirildi. Bu sayede kamuda başlatılan yapay zeka temelli dijital dönüşümün yeni versiyon ile daha da ileriye taşınması hedefleniyor.

        Güvenli, modüler ve kapalı ağlarda çalışabilen mimarisiyle MAIN V2.0, kurumların yapay zeka süreçlerini güçlü bir altyapı üzerinde yönetmesine olanak tanıyacak.

        MAIN V2.0 ile birlikte gelen MAIN Çekirdek Modülü, rol bazlı erişim, tamamen kapalı ağda çalışma, güçlü güvenlik önlemleri ve modüller arası yüksek performanslı entegrasyon sunuyor.

        MAIN Ajan Modülü, kurumsal süreçleri analiz eden, görevleri otomatikleştiren ve operasyonel verimliliği artıran akıllı ajan teknolojisini getiriyor.

        Veri analitiği, tahminleme ve kurumsal karar destek fonksiyonları için gelişmiş analiz yetenekleri MAIN Analitik Modülü ile kullanıcılara sunuluyor.

        MAIN Dil Modülü ile 200ü aşkın dilde metin anlama, çeviri ve özetleme, kurumlara özgü terminoloji öğrenimi mümkün hale geliyor.

        MAIN Konuşma Modülü, sesli komut işleme, çağrı merkezi çözümleri, çok dilli ses analitiği ve toplantılardan bilgi notu çıkarımı gibi uygulamalar içeriyor.

        MAIN İK Modülü ile insan kaynakları verileri doğal dil ile sorgulanıyor, performans ve yetkinlik analizleri destekleniyor, yapay zeka tabanlı işe alım değerlendirmeleri yapılıyor.

        BİLGİ DANIŞMANI DA SİBER GÜVENLİK ASİSTANI DA OLUYOR

        Yeni versiyonla gelen yeni yeteneklerin yanında yapay zeka platformunda yer alan MAIN Kod Asistanı, kod üretimi, hata analizi, fonksiyon açıklamaları ve geliştiricilere yönelik yapay zeka destekli öneri sistemi sunuyor.

        MAIN Taktik modülü, saha verisine dayalı taktik planlama, analiz ve simülasyon destekli karar modelleri sağlıyor.

        MAIN Medya Analizi (DIP Entegrasyonu), açık kaynak medya takibi, görsel/video analizi, risk tespiti ve deepfake analitiği kabiliyeti sunuyor.

        MAIN Bilgi Danışmanı, kurumsal dokümanlardan semantik arama, otomatik özetleme ve ilişki çıkarımına imkan veriyor.

        Yapay zeka destekli siber güvenlik çözümü MAIN Guard, sistemlerdeki zafiyetleri analiz ediyor, potansiyel güvenlik risklerini erken aşamada tespit ediyor.

        MAIN Low Code, sürükle bırak arayüzleri ile kod yazmadan hızlı uygulama geliştirme, iş akışı tasarımı ve MAIN modüllerinin kurumsal süreçlere kolay entegrasyonunu sağlıyor. Uygulama geliştirme sürelerini azaltırken, hızlı mobil uygulama geliştirme kabiliyeti sunuyor.

        ULUSLARARASI BAŞARI

        MAIN Kurumsal Yapay Zeka Platformu, International Data Corporation (IDC) tarafından düzenlenen IDC Future Enterprise Awards 2025 programında yapılan değerlendirmeler sonucunda Best in AI-Ready Platform kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

        Bu prestijli ödül, 1964 yılından bu yana 110dan fazla ülkede bilişim teknolojileri alanında analizler ve araştırmalar yürüten IDC’nin bağımsız jürisi tarafından yapılan değerlendirme sonucu verilen ödül, platformun yetkinliklerinin tescillenmesini sağladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Tedesco kararını verdi!
        Tedesco kararını verdi!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        İşte Sergen Yalçın'ın Samsunspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Samsunspor 11'i!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        "Trump'ın Rusya-Ukrayna planı görüşülecek"
        "Trump'ın Rusya-Ukrayna planı görüşülecek"
        Yağmur tam batıda! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Yağmur tam batıda! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu
        COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Artık herkesi korkutuyor
        Artık herkesi korkutuyor
        Viral döneri kimler denedi?
        Viral döneri kimler denedi?
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        "Meryem çok para istemiş"
        "Meryem çok para istemiş"
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı