Kurumsal ihtiyaçları karşılamak amacıyla güvenli, modüler ve kapalı ağlarda çalışabilen mimariyle geliştirilen milli yapay zeka platformu MAIN yeni yeteneklere kavuştu.

Son yıllarda büyük dil modelleri, üretken yapay zeka, görüntü ve ses modelleri çok hızlı bir ilerleme gösteriyor. Bu sayede metin üretimi, çeviri, kod yazımı, görsel sentez gibi işlevler yaygınlaşıyor. Bu yetenekler hem bireysel hem kurumsal kullanıcılar için önemli olanaklar sunuyor.

Türkiye’de de yapay zeka uygulamalarına yönelik yatırımlar artıyor. Türk savunma sanayisinde yazılım tabanlı çözümleriyle öne çıkan HAVELSAN da kurumsal ihtiyaçları dikkate alarak milli yapay zeka platformu MAINi oluşturdu.

Platforma ilişkin geri dönüşler ve talepler de dikkate alınarak MAIN’in yeni sürümü MAIN V2.0 geliştirildi. Bu sayede kamuda başlatılan yapay zeka temelli dijital dönüşümün yeni versiyon ile daha da ileriye taşınması hedefleniyor.

Güvenli, modüler ve kapalı ağlarda çalışabilen mimarisiyle MAIN V2.0, kurumların yapay zeka süreçlerini güçlü bir altyapı üzerinde yönetmesine olanak tanıyacak.

MAIN V2.0 ile birlikte gelen MAIN Çekirdek Modülü, rol bazlı erişim, tamamen kapalı ağda çalışma, güçlü güvenlik önlemleri ve modüller arası yüksek performanslı entegrasyon sunuyor. MAIN Ajan Modülü, kurumsal süreçleri analiz eden, görevleri otomatikleştiren ve operasyonel verimliliği artıran akıllı ajan teknolojisini getiriyor. Veri analitiği, tahminleme ve kurumsal karar destek fonksiyonları için gelişmiş analiz yetenekleri MAIN Analitik Modülü ile kullanıcılara sunuluyor. MAIN Dil Modülü ile 200ü aşkın dilde metin anlama, çeviri ve özetleme, kurumlara özgü terminoloji öğrenimi mümkün hale geliyor. MAIN Konuşma Modülü, sesli komut işleme, çağrı merkezi çözümleri, çok dilli ses analitiği ve toplantılardan bilgi notu çıkarımı gibi uygulamalar içeriyor. MAIN İK Modülü ile insan kaynakları verileri doğal dil ile sorgulanıyor, performans ve yetkinlik analizleri destekleniyor, yapay zeka tabanlı işe alım değerlendirmeleri yapılıyor. BİLGİ DANIŞMANI DA SİBER GÜVENLİK ASİSTANI DA OLUYOR Yeni versiyonla gelen yeni yeteneklerin yanında yapay zeka platformunda yer alan MAIN Kod Asistanı, kod üretimi, hata analizi, fonksiyon açıklamaları ve geliştiricilere yönelik yapay zeka destekli öneri sistemi sunuyor.