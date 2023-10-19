Milli yas kaç gün sürecek, ne zaman bitecek? Milli yas ilan edilince ne olur? İşte detaylar

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İsrail'in Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurması ve bu nedenle en az 500 kişinin hayatını kaybetmesi ülkemizde ve dünyada büyük tepki uyandırdı. Saldırılar sonucunda hayatını kaybeden ve yaralananlardan dolayı Filistin halkının acılarını paylaşmak maksadıyla üç gün süreyle milli yas ilan edildi. Peki, milli yas kaç gün sürecek, ne zaman bitecek? Milli yas ilan edilince ne olur? İşte merak edilen soruların cevabı...