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        Haberler Müzik Milli yas sebebiyle birçok etkinlik ertelendi - Magazin haberleri

        Milli yas sebebiyle birçok etkinlik ertelendi

        İsrail'in Gazzeli sivillere yönelik bombardımanları nedeniyle milli yas ilan edilmesinin ardından pek çok kültür sanat etkinliği iptal edildi veya ertelendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 15:13 Güncelleme: 20.10.2023 - 15:13
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        Milli yas sebebiyle birçok etkinlik ertelendi
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        İstanbul'da yarın ve Ankara'da bugün gerçekleşmesi planlanan Jay Jay Johanson konserleri aralık ayına ertelendi. İsveçli müzisyen Jay Jay Johanson, 14 Aralık'ta Ankara'da, 15 Aralık'ta İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak.

        Jay Jay Johanson
        Jay Jay Johanson

        25 Ekim'de yapılması planlanan "Bir Asrın Destanı" adlı dans gösterisi, aralık ayında gerçekleştirilecek.

        Ebru Gündeş
        Ebru Gündeş

        Ebru Gündeş, bugün çıkması beklenen yeni albümü "Aşığım Hala"yı, Gazze'de yaşanan savaş sebebiyle yayınlamama kararı aldı. Albüm, 17 Kasım'da dinleyicilerle buluşacak.

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        Süheyl ve Behzat Uygur'un Adana'da sahneleyeceği "Süt Kardeşler" oyunu 22 Ekim'e ertelendi. Uygur kardeşlerin Nevşehir ve Aksaray oyunları ise ileri bir tarihe alındı.

        Süheyl ve Behzat Uygur
        Süheyl ve Behzat Uygur

        Müzisyen, arp sanatçısı Zeynep Öykü'nün 20 ve 21 Ekim'de İzmir ile Ayvalık konserleri, ulusal yas sebebiyle 27 ve 28 Ekim'de gerçekleştirilecek.

        Fotoğraflar: AA, DHA, İHA

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        #Jay Jay Johanson
        #ebru gündeş
        #Süheyl Uygur
        #behzat uygur
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