A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın genç oyuncularından Berk Uğurlu, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu'ndaki 6. ve son maçta deplasmanda İspanya karşısında kazanarak grubu lider bitirmek istediklerini söyledi.
Dünya Kupası'na katılmayı daha önce garantileyen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın oyuncusu Berk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, grubu lider bitirmeleri durumunda Çin'de bunun kendileri için avantaj olacağını ifade etti.
İspanya'nın şu anda I Grubu'nda birinci sırada olduğunu hatırlatan Berk, "İspanya maçı zor olacak. Burada İspanya ile oynadığımız maçı da son anda zor bir şekilde kazanmıştık. Deplasmanda çok daha zor bir maç olacak. Hem de grup liderliği maçı olacağı için onlar da o atmosferde kendi seyircisi önünde kazanmak isteyecektir. Biz de daha fazla mücadele edip maçı kazanmaya bakacağız." ifadelerini kullandı.
Ay-yıldızlı oyuncu ilk grup aşamasından bu yana çok zor maçlar oynadıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:
"İspanya'yı yenersek grup lideri olarak çıkacağız. Belki bu ileride torbada işimize yarayabilir. Çin'deki torba seçiminde bizim için avantaj sağlayabilir. Sonuçta ay-yıldızlı formayı taşıyoruz. Ülkemiz için Çin'e gitmek büyük bir başarı. Sonuçta Dünya Kupası ve ülkemizi orada temsil edeceğiz. Daha iyi ülkelerden önce orada olmayı garantiledik."
"Ülkemiz adına orada bulunmak gurur verici olacak"
Berk Uğurlu, grup maçlarının tamamlanmasının ardından Çin'de düzenlenecek Dünya Kupası'nda neler yapacaklarını konuşmak için zamanları olacağını belirtti.
Berk, sözlerini şöyle sürdürdü:"Sonuçta Dünya Kupası'ndan sonra olimpiyatlarda yer almak da büyük bir başarı olur. Olimpiyatlar, Dünya Kupası'ndan daha büyük bir organizasyon. Çin de ülke olarak büyük bir ülke ve büyük bir nüfusa sahip. Her takım gibi biz de göz önünde olacağız. Çin'de iyi bir atmosfer olacaktır. Türkiye'den oraya bizi desteklemeye gelecek insanlar olacaktır."
Milli basketbolcu, grup mücadelesinin bitimine 2 maç kala Dünya Kupası'na gitmeyi garantilemenin herkesi çok mutlu ettiğine dikkati çekerek, "Dünya Kupası'nda yer almak herkesin başına gelecek bir başarı değil. Ülkemiz adına orada bulunmak gurur verici olacak." değerlendirmesinde bulundu.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu'ndaki son maçında 25 Şubat Pazartesi günü deplasmanda İspanya ile karşılaşacak.
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