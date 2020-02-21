Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde Kanada'da, B Grubu'nda Çekya ve Uruguay'la karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın oynanacağı maçların saatleri belli oldu. Milliler, Kanada'nın Victoria kentinde yapılacak elemelerde Uruguay ve Çekya ile B Grubu'nda yer alırken, aynı ülkede gerçekleşecek elemelerin A Grubu'nda ise ev sahibi Kanada, Yunanistan ve Çin bulunuyor.

Eleme müsabakaları, 23-28 Haziran 2020'de, 4 ayrı şehirde; Kanada, Hırvatistan (Split),Litvanya (Kaunas) ve Sırbistan'ın (Belgrad) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Her ülkede üçer takımdan oluşan iki grubu ilk iki sırada tamamlayanlar çapraz eşleşecek. Bu eşleşmeyi geçen ülkeler, finalde karşılaşacak. Finali kazanan 4 takım olimpiyat vizesi alacak.

Kanada’da oynanacak A ve B gruplarının maç programı şu şekilde:

24 Haziran 2020 (23 Haziran’ı 24 Haziran’a bağlayan gece)

TSİ 02.05 Yunanistan - Kanada (A Grubu)

TSİ 05.35 Uruguay - Türkiye (B Grubu)

25 Haziran 2020 (24 Haziran’ı 25 Haziran’a bağlayan gece)

TSİ 02.05 Kanada - Çin (A Grubu)

TSİ 05.35 Türkiye - Çekya (B Grubu)

26 Haziran 2020 (25 Haziran’ı 26 Haziran’a bağlayan gece)

TSİ 02.05 Çin - Yunanistan (A Grubu)

TSİ 05.35 Çekya - Uruguay (B Grubu)

Elemelerde 27 Haziran’da yarı finaller, 28 Haziran’da ise final maçı oynanacak. Bu maçların saatleri daha sonra duyurulacak.

Öte yandan, FIBA 2021 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında bu akşam 20.00’de Hollanda ile 24 Şubat 2020 Pazartesi günü ise TSİ 22.00’de deplasmanda İsveç ile karşılaşacak.