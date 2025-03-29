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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Milot Rashica: Daha fazla atabilirdik - Beşiktaş Haberleri

        Milot Rashica: Daha fazla atabilirdik

        Beşiktaş'ın oyuncularından Milot Rashica, 2-1'lik Galatasaray galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Daha fazla atabilirdik" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2025 - 23:37 Güncelleme: 29.03.2025 - 23:37
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        "Daha fazla atabilirdik"
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        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'ı 2-1 yenen Beşiktaş'ın Kosovalı oyuncusu Milot Rashica, galibiyeti değerlendirdi.

        "DAHA FAZLA ATABİLİRDİK"

        Maçı değerlendiren Milot Rashica "İki zor maçtan sonra sıkıntılı süreç yaşadık ama bugün reaksiyon için doğru zamandı özellikle taraftarımızın önünde. Farklı bir formasyonla başladık. Fırsatlar bulduk. Rakibimize sadece golü buldukları anda bir şut verdik. Daha fazla da atabilirdik. Galip Maçı domine ettik. Galip geldik ve mutluyuz." dedi.

        "KALİTELİ BİR TAKIMIZ"

        Milot Rashica ayrıca "Uzun zamandır olan bir durum. Bir her maç bu mantalite ile oynamalıyız. Kaliteli bir takımız. Sezonun bitmesine az bir maç kaldı. Maç maç gideceğiz ve her maçta böyle oynamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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