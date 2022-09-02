Milpa arazisini Artaş satın aldı

HABERTURK.COM

İstanbul Pendik’te Doğan Holding’e ait 2 milyon 93 bin metrekare büyüklüğündeki Milpa arazisini Süleyman Çetinsaya’nın sahibi olduğu Artaş Grubu satın aldı.

Sektörde son zamanlardaki en büyük satın almalardan biri olarak değerlendirilen satış, 99 milyon 893 bin 84 Dolar karşılığında gerçekleşti.

Milpa'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Çiftlik Arazisi niteliğindeki taşınmaz ile orman niteliği nedeniyle taşınmazdan ifraz edilen parselin başta imar planı ile ilgili yaşanan belirsizlik olmak üzere uzun yıllara yaygın ve hâlihazırda da devam eden muhtelif hukuki ihtilaflara konu olduğu ve güvenlik ve davalara ilişkin avukatlık giderleri olmak üzere muhtelif giderlere katlanıldığı aktarıldı. Taşınmaz için teklif edilen bedelin yönetim kurulu tarafından makul bulunduğu ve Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Betatrans Lojistik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye satış yapıldığı belirtildi.