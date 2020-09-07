NBA'de doğu konferansı yarı final serisinde Milwaukee Bucks, Miami Heat'i uzatmalar sonucunda 118-115 yenerek seriyi 3-1'e getirdi. Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, sakatlığı nedeniyle sadece 11 dakika forma giyebildi. Yıldız oyuncu bu kısa süre içerisinde takımına 19 sayı – 4 ribaundluk bir katkı verdi.

Antetokounmpo’nun sakatlığı nedeniyle maçı yarıda bırakmasının ardından yıldızlaşan isim Khris Middleton oldu. Toplam 48 dakika sahada kalan oyuncu, 36 sayı – 8 ribaund – 8 asist ile muhteşem bir performansa imza atarak takımının uzatmalarda sahadan galibiyet ile ayrılmasını sağladı.

Eurohoops'ta yer alan habere göre Bucks’ta Brook Lopez ve Eric Bledsoe 14’er sayı ile mücadele ederken 10 da ribaund alan Bledsoe double-double’a imza attı. Kenardan gelen isimlerden George Hill 12, Donte DiVincenzo ise 10 sayı ile çift haneli skor üreten diğer isimler oldu.

Sahaya seriyi bitirip adını konferans finallerine yazdırmak umuduyla çıkan Miami Heat‘te Bam Adebayo, 26 sayı -12 ribaund – 8 asist ile oynadı ve takımının en skorer ismi oldu. Duncan Robinson 20 sayı – 5 ribaund ile mücadele ederken Jae Crowder ise 18 sayı – 5 ribaund ile üretti.

Jimmy Butler ve Goran Dragic 17’şer sayı ile oynadı. Tyler Herro da 11 sayı ile çift haneli skor üreten bir diğer isim oldu.