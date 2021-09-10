Ünlü oyuncu Besnu Soral, iş insanı kocası Hakan Baş ile evliliklerinin hassas bir süreçte olduğunu söyledi. Açıklamanın Hakan Baş'ın, sosyal medya fenomeni Mina Ceran ile eğlenirken görülmesinin ardından gelmesi ise dikkat çekti. Yaşanan gelişme sonrası "Mina Ceran kimdir?" sorusu magazin dünyasında en çok aranılanlar arasında ilk sıraya yerleşti. İşte Mina Ceran ile iligli merak edilenler....

MİNA CERAN KİMDİR?

Mina Ceran 1 Ocak 1996 senesinde Antalya’da dünyaya geldi.. Eğitim hayatına Antalya’da başlayan Ceran, liseyi tamamladıktan sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü’nü kazandı ve bu bölümden mezun oldu. Ceran, mezuniyetin ardından daha sonra eğitimine Antalya Bilim Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü’nde devam etti. 2013 yılında Face of Antalya” adlı güzellik yarışmasında birinci seçildi. ‘Market güzeli’ lakabını aldı. Mahmut Kırmızıgül ile olan birlikteliğ ile uzun süre magazin dünyasında yerini aldı.

Son olarak oyuncu Hakan Baş ile görüntülenen Mine Ceran, Bensu Soral ile Hakan Baş evliliğinin sallantıya girmesiyle yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti.