Mina İsminin Anlamı 0:00 / 0:00

İsimlerin anlamı, gün içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı araştırılabilmektedir. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada bilmeniz gereken nokta şudur, her ismin bir anlamı ve dil kökeni vardır. Mina isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

MİNA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Mina ismi de tıpkı diğer isimler gibi farklı bir anlama ve dil kökenine sahiptir. Mina adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Mina isminin anlamı hakkında bilgi sahibi değilseniz, bilgi edinmek için en doğru yerdesiniz.

MİNA İSMİ NE DEMEK?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Mina ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir;

Camın ana maddesi. Liman, iskele. Gökyüzü. Maden ve çini üzerine vurulan camı andırır cila. Dişlerin üzerindeki ince ve parlak tabaka. İnce ve parlak nakış. Billur, şeffaf. Şarap şişesi.

MİNA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Mina ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Mina ismini koymak caizdir.

MİNA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Mina ismini kullanan 16.513 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Mina ismini kullanan 4.828 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Mina ismini kullanan 1.329 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Mina ismini kullanan 1.035 kişi bulunmaktadır.

MİNA ADININ ÖZELLİKLERİ

Mina ismine sahip olan insanlar acele iş yapmaktan kaçınırlar. Onlar için temkinli olmak önemlidir. Yeni insanlarla iletişime geçmekten çekingen olurlar. İnsanlara liderlik etmekten ya da kontrol etmekten hoşlanmazlar. Genelde esnek ve hoşgörülü tavır sergilerler. Hayalperest ya da uzak gözükebilirler. Bunun nedeni zamanlarının büyük bölümünü iç dünyalarındaki fikirler ile geçirirler.