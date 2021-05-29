Mine Koşan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Türk ses sanatçısı Mine Koşan bu akşam İbo Show'da şarkılarını seslendirecek. İşte Mine Koşan hayatı ile ilgili merak edilenler haberimizde...

MİNE KOŞAN KİMDİR?

Halk arasında Mine Koşan olarak bilinen sanatçının asıl adı Armina Koşaryan’dır. 17 Aralık 1958’de Mısır’ın başkenti Kahire şehrinde dünyaya gelmiştir. 7 yaşında iken babasının teşviki ile müziğe başlamış ve İstanbul Aksaray Türk Musiki Cemiyetinde halk müziği eğitimi almıştır. Fatma Girik ve Tugay Toksöz başrolünde oynadığı 1968 yapımı “Ezo Gelin” adlı filmde, dublaj türkü söylemiştir. 13 yaşında Vedat Yıldırımbora bestesi olan “Yağmur” adlı plağı ile ünlenmiş, 1974 yılında yine Vedat Yıldırımbora bestesi olan “Dert bende” adlı şarkı ile zirveye çıkmıştır. 1976 yılında henüz 18 yaşındayken “Kara Vicdanlı” adlı şarkı ile ününü perçinlemiştir. 1976 yılında Öztürk Serengil‘in Libya‘da açtığı “Nadi Elshati” adlı gazinoda program yapmak için Arap alemine de hitap etmek adına diksiyon dersleri alarak Arapçasını ilerletmiştir.