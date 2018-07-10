Doğal taş ihracatının yarısından fazlası, 1,6 milyon tonu Çin'e yapılırken, 269,5 bin ton ABD'ye, 146 bin ton Hindistan'a, 102 bin ton da Suudi Arabistan'a gönderildi.

Çinko, bakır, demir, alüminyum, tuz, kükürt, krom, kurşun gibi mineral ihracatı ise 7,4 milyon ton olarak gerçekleşti ve 1 milyar 122 milyon dolar gelir sağlandı. Bu dış satımın 1,3 milyon tonu İtalya'ya, 1,2 milyon tonu İspanya'ya, 788,4 bin tonu Çin'e ve 473,4 bin tonu da ABD'ye yapıldı.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer, son 2 aydır özellikle doğal taşta ihracatta geriye gidildiğini belirterek, satışların Çin ayağında azalması nedeniyle şu anda geçen yılla hemen hemen aynı rakamlarda olduklarını söyledi.

Özellikle haziran ayında doğal taş ihracatında yüzde 16'lık bir gerileme yaşandığını belirten Dinçer, "Fakat 9'uncu aya kadar Çin'deki stokların biraz daha azalmasıyla satışların özellikle doğal taşta artmasını düşünüyoruz. O yönde çalışmalarımız var. Oralara ticaret heyetleri göndermeye ve fuarlara her sene katılmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Bu yıl toplam ihracatta hedefledikleri artışın yüzde 25 olduğunu vurgulayan Dinçer, şöyle devam etti:

"Ocak ve şubat ayında baktığımızda bunu da yakalayabilecek gibiydik ama şu anda geçen yılla bire bir gidiyoruz. Seneyi yüzde 10-15'lik bir artış ile tamamlayabilirsek hedeflerimize biraz da olsa ulaşmış olacağız. Geçen sene 4,7 milyar dolar tamamında yapmıştık, şu anda ilk 6 ayda 2 milyar doları geçtik, 2,3 milyar dolar civarındayız. İlk 5 aydaki ihracatımız 2 milyar dolara yaklaşmıştı. Dolayısıyla sene sonunda hedefimizi tutturmak için aslında çabalıyoruz. Amerika ile Çin'in ticaret savaşları beklenen bir şey değildi. Konjonktüre baktığınızda tüm sektörleri etkilediği gibi madencilik sektörünü de bir parça etkileyecek."

Dünyadaki 90 çeşit madenin 70'inin Türkiye'de bulunduğunu vurgulayan Dinçer, "Fakat bunların yeryüzüne çıkarılması ile alakalı çalışmalarımızı hızlandırmamız gerekiyor. Ondan sonra da bu madenlerin uç ürün haline dönmesi çalışmalarını gerçekleştirebilirsek o zaman dünya madenciliğindeki payımız artar. Dünyada 20 milyar dolarlık bir doğal taş pazarı var, Türkiye bunun 2 milyar dolarını karşılıyor. Madencilik olarak bakarsak 400 milyar dolara yakın bir rakam. Buralarda henüz daha yüzde 1-1,5'lardayız. Total olarak baktığımızda 4,7 milyar dolarlık bir maden ihracatımız söz konusu." dedi.

Dinçer, ihracatta Çin, ABD, İtalya ve İspanya gibi ülkelerin öne çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yine doğal taşta İngiltere ve Hollanda'ya da satışlarımız gerçekleşiyor. Aslında dünyanın her yerine ürün satıyoruz. Burada öncelikler var. Amerika, Çin ve Hindistan bizim için önemli pazarlar. Venedik'te bilinen meşhur meydanda kiliselerin içinde bile Marmara Adası'ndan çıkarılmış mermerler var yüzyıllar önce. Dolayısıyla Anadolu topraklarından çıkan ürünler birçok yerde medeniyette kullanılmış. Bu yönden çok önem arz ediyor. 2 bin yıldır bu topraklarda işlenen bir malzemeden bahsediyoruz doğal taş da."

Hedefleri için çok çalıştıklarının altını çizen Dinçer, "Bizim hedefimiz dünyada Türk taşını markalaştırarak tanıtmak. Bu markalaşma ile biz doğal taşa değer katacağımıza inanıyoruz. Çünkü rakip ülkelerimiz ürünlerini satarken fiyat anlamında daha yüksekte kalabiliyorlar. Bu yüksekliği Türkiye'de de yakalamamız lazım. Biz de rakamlarımızı yükseltmek için bazı çabalar sarf etmeliyiz." diye konuştu.