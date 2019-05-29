Almanya'da özel olarak üretilen Mini Heroes Konuşan Çocuk Battaniyesi ile çocuklar hikaye dinleyebiliyor.

Mini Heroes Konuşan Battaniye'yi alanlar, Mini Heroes uygulamasını App Store’dan ya da Google Play’den ücretsiz olarak akıllı telefonlara ya da tablete indirdikten sonra internet bağlantısına gerek duymadan kullanılabiliyor.

Uygulama sayesinde çocuklar Leopar Lager, Fil Gaja, Tukan Kraker ve Maymun Timba'nin kahramanı olduğu 4 hikâye arasından birini seçebiliyor. Ürün Türkiye'de 249 liradan satışa sunulacak

Dünya norm ve standartlarına uygun uluslararası geçerliliği olan akreditasyon belgesi ile üretilen Mini Heroes’u Türkiye’ye getiren Tukan Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bürlükkara, “Çocuklarımız, Mini Heroes Konuşan Çocuk Battaniyesi ile daha keyifli bir şekilde uykuya dalacaklar.” dedi.