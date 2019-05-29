Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Mini Heroes çocuk battaniyesi Türkiye'de satışa sunuldu

OEKO-TEX® belgeli, dünyanın ilk akıllı oyuncak battaniyesi Mini Heroes; Amerika ve Avrupa'dan sonra Türkiye'ye de geldi. Çevrimdışı kullanılabilen uygulama sayesinde çocuklara 4 farklı hikaye anlatabilen battaniyenin satış fiyatı 249 lira oldu

mini heroes

Almanya'da özel olarak üretilen Mini Heroes Konuşan Çocuk Battaniyesi ile çocuklar hikaye dinleyebiliyor.

Mini Heroes Konuşan Battaniye'yi alanlar, Mini Heroes uygulamasını App Store’dan ya da Google Play’den ücretsiz olarak akıllı telefonlara ya da tablete indirdikten sonra internet bağlantısına gerek duymadan kullanılabiliyor.

Uygulama sayesinde çocuklar Leopar Lager, Fil Gaja, Tukan Kraker ve Maymun Timba'nin kahramanı olduğu 4 hikâye arasından birini seçebiliyor. Ürün Türkiye'de 249 liradan satışa sunulacak

Dünya norm ve standartlarına uygun uluslararası geçerliliği olan akreditasyon belgesi ile üretilen Mini Heroes’u Türkiye’ye getiren Tukan Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bürlükkara, “Çocuklarımız, Mini Heroes Konuşan Çocuk Battaniyesi ile daha keyifli bir şekilde uykuya dalacaklar.” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

BİM 31 Mayıs Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'de Cuma günü hangi ürünler satışa çıkacak?
ALIŞVERİŞBİM 31 Mayıs Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!
A101 30 Mayıs 2019 Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! A101'de Perşembe günü hangi ürünler indirimli olacak? İşte tam liste
ALIŞVERİŞA101 30 Mayıs 2019 Aktüel ürünler kataloğu ...
İhracatlık kirazda fiyat üreticiyi sevindirdi
ALIŞVERİŞİhracatlık kirazda fiyat üreticiyi sevindirdi
BİM 31 Mayıs 2019 Aktüel ürünler kataloğu belli oldu! BİM Cuma günü hangi ürünler indirimli olacak?
ALIŞVERİŞBİM 31 Mayıs 2019 Aktüel ürünleri belli oldu!
A101 30 Mayıs 2019 Aktüel ürünler kataloğu! A101'de bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? İşte tam liste
ALIŞVERİŞA101'de bu hafta hangi ürünler indirimli olacak?
40 milyon kişi risk altında
ALIŞVERİŞ40 milyon kişi risk altında
Fiyatı 1 TL'ye indi
ALIŞVERİŞFiyatı 1 TL'ye indi
BİM 24 Mayıs 2019 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta indirimli ne var?
ALIŞVERİŞBİM'de bu hafta indirimli ne var?
BİM 24 Mayıs Aktüel ürünler listesi 2019! Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli?
ALIŞVERİŞBİM 24 Mayıs Aktüel ürünler listesi
A101 aktüel ürünler kataloğu 23 Mayıs 2019 Perşembe! A101'de bu hafta indirimli ne var?
ALIŞVERİŞA101'de bu hafta indirimli ne var?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X