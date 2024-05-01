Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Divarlı Beldesi'nde meydana geldi.

Bayram Demiray yönetimindeki hafif ticari araç ile Yunus Can kontrolündeki minibüs, kafa kafaya çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kaza yerinde ilk müdahalesini yaptığı araç sürücüleri ile 6 yaşındaki Çınar Demiray, ambulanslarla Çiftlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan yaralılardan Bayram Demiray, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi devam eden yaralılardan Çınar Demiray'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.