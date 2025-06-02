Minibüs takla attı! 25 yaralı var!
Hatay'da tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı. Feci kazada 25 kişi yaralandı
Hatay'ın Belen ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün takla attığı kazada 25 kişi yaralandı.
DHA'nın haberine göre kaza, saat 04.00 sıralarında Antakya-İskenderun kara yolu Kıcı mevkisinde meydana geldi.
TAKLA ATTI, DEVRİLDİ
Mustafa K.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, takla atıp devrildi. Kazada, sürücü ile 8'i Suriyeli, 24 tarım işçisi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiyecilerin araçtan çıkardığı yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.