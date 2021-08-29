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Haberler Gündem 3. Sayfa Minibüsten 42 düzensiz göçmen çıktı - Haberler
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Van'da bir minibüste 42 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekiplerinin takibi sonucu durdurulan minibüste 42 düzensiz göçmen yakalandı

Minibüsten 42 düzensiz göçmen çıktı - Haberler
AA

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis'in Tatvan ilçesi istikametine bir minibüsle düzensiz göçmen taşındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

AA'nın haberine göre, jandarma ekiplerinin takibi sonucu Erciş-Adilcevaz kara yolunda durdurulan araçta 36'sı Afganistan, 6'sı da Pakistan uyruklu olmak üzere 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Sürücü H.A. ve düzensiz göçmenlerin taşınmasını organize ettiği gerekçesiyle bir şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenlerin taşındığı araca el konuldu, gözaltına alınan sürücüye 79 bin 422 lira idari para cezası kesildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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