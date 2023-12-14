Minik Hamleler projesi hayata geçirildi

Anaokulu çağındaki çocukları erken yaşta satranç sporuyla tanıştırmayı, çocukların gelişimine katkı sunmayı ve ülke genelinde satranç sporcularının sayısını artırmayı hedefleyen “Minik Hamleler” projesi, Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ve İş Bankası iş birliğiyle başlatıldı.

Projenin ilk adımı TSF Başkanı Gülkız Tulay, Ankara Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bilen ve İş Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Meltem Atılgan’ın katıldığı törenle Ankara Sincan Devlet Hatun Anaokulu’nda atıldı.

“SATRANÇLA ERKEN YAŞTA TANIŞAN ÇOCUKLAR ÜLKEMİZİ GÜÇLÜ YARINLARA TAŞIYACAK”

Açılışta konuşan TSF Başkanı Gülkız Tulay, Minik Hamleler projesinin çocuklara erken yaşta satrançla tanışma fırsatı sunacağını belirterek, “Bu proje ülkemiz için önemli bir kazanım. Ana sponsorumuz Türkiye İş Bankası ile ilkokul ve ortaokullarda açtığımız 35 bin satranç sınıfından sonra anaokullarında hayata geçirdiğimiz ‘Minik Hamleler’ projesi, genç zihinleri geliştirirken ülkemizi daha güçlü yarınlara taşıyacak. Çocuklarımız için yaptığımız her hamle, ülkemizin refahına katkı sağlayacak ve bizi daha aydınlık bir geleceğe hazırlayacak. Satranç artık gençler arasında parlıyor, aileler satranca daha çok ilgi gösteriyor. Bundan mutluyuz. Bu ve bunun gibi birçok projede satranç camiamızı destekleyen Türkiye İş Bankası ailemize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

“MİNİK HAMLELER, GELECEĞİN SATRANÇ SPORCULARININ YETİŞMESİ İÇİN BÜYÜK HAMLE”

İş Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Meltem Atılgan ise TSF ile birlikte adı “minik hamleler” olsa da geleceğin satranç sporcularının yetişmesi açısından büyük bir “hamle” olması hayaliyle bu projeyi başlattıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu: “Satranç Federasyonu ile iş birliğinde 18. yılımız. Bugün başarılarıyla gururlandığımız pek çok sporcumuz, 18 yıl önce bu sıralarda oturuyordu. Belki bugün hamle yapacak olan miniklerimiz içinden de yarının şampiyonları çıkacak. Her şeyden önce satranç tahtası üzerinde yapılan her hamle çocuklarımızın zihinsel gelişimlerine mutlaka katkı sağlayacak, hayata dair de önemli deneyimler kazandıracak.”

SATRANÇ, İLK VE ORTAOKULLARDAN ANAOKULLARINA YAYILIYOR

2005 yılından bu yana TSF’nin ana sponsorluğunu yürüten İş Bankası, ilkini 2007 yılında açtığı “Türkiye İş Bankası Satranç Sınıfları” ile öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren bu sporla tanışmasına vesile oluyor. Minik Hamleler projesiyle okul öncesi eğitim çağındaki çocukların eğitim panosu, satranç takımları, eğitim kitapları ve eğitim videolarının desteğiyle satranç sporuyla tanışmaları hedefleniyor.