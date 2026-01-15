Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz'in Allah'a en yakın olduğu, dualarının kabul edildiği müstesna bir gecedir. Biz de bu geceyi ibadetle, dua ile ve tevbe ile geçirerek, Rabbimize olan sevgimizi ve bağlılığımızı pekiştirelim.

Miraç Kandili, manevi bir yükselişin sembolüdür. Bu mübarek gecede, kalplerimizi Allah'a yönelterek, günahlarımızdan arınalım ve dualarımızı eksik etmeyelim. Rabbimiz bize mağfiret ve rahmetiyle muamele etsin.