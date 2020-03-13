Mirac Kandili her recep ayının 26. gününe denk geliyor. Miladi takvime göre Mirac Kandili 21 Mart Cumartesi günü idrak edilecek. Bu özel gecede bol bol ibadet edilecek dualar okunacak. Üç aylar içerisinde yer alan Miraç Kandili Peygamberimizin Cenab-ı Allah'ın huzuruna çıkarılması olayıdır ve Recep ayının 27. gecesi kutlanan mübarek gecedir. On binlerce vatandaş kandil gününü kuran-ı kerim okuyarak, namaz kılarak, hastaları ve yaşlıları ziyaret ederek ve bol bol dua ederek geçirecek.

2020 Dini Günler Takvimi

Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020

Regaip Kandili 27 Şubat 2020

Miraç Kandili 21 Mart 2020

Berat Kandili 7 Nisan 2020

Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020