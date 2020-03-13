Mirac Kandili her recep ayının 26. gününe denk geliyor. Miladi takvime göre Mirac Kandili 21 Mart Cumartesi günü idrak edilecek. Bu özel gecede bol bol ibadet edilecek dualar okunacak. Üç aylar içerisinde yer alan Miraç Kandili Peygamberimizin Cenab-ı Allah'ın huzuruna çıkarılması olayıdır ve Recep ayının 27. gecesi kutlanan mübarek gecedir. On binlerce vatandaş kandil gününü kuran-ı kerim okuyarak, namaz kılarak, hastaları ve yaşlıları ziyaret ederek ve bol bol dua ederek geçirecek.
2020 Dini Günler Takvimi
Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020
Regaip Kandili 27 Şubat 2020
Miraç Kandili 21 Mart 2020
Berat Kandili 7 Nisan 2020
Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020
Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020
Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020
Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020
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