Miraç Kandili ne zaman? 2024 Dini günler takvimi ile Miraç Kandili hangi gün?
Miraç Kandili 2024 yılının ikinci kandil gecesi olarak idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre kandil günleri tarihleri belli oldu. İslam alemi bu özel geceyi ibadetlerle geçirecek ve manevi duyguyu sevdikleriyle paylaşacak. İşte, "Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında?" sorularının yanıtları...
İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nin eda edileceği güne kısa bir süre kaldı. Hicri takvime göre belirlenen kandil tarihleri Diyanet dini günler takvimi ile açıklandı. Peki, Miraç Kandili ne zaman? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
2024 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 yılı kandil takvimini açıkladı ve Miraç Kandili tarihi belli oldu. Buna göre; Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı günü idrak edilecek.
2024 KANDİL TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi gerçekleşti.
Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı günü, Berat Kandili ise 24 Şubat 2024 Pazartesi günü idrak edilecek.
MİRAÇ KANDİLİ ÖNEMİ
Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir. Rivayetler; İslam dini peygamberi Hz. Muhammed'in kalbinin temizlenmesi, Burak ve Cebrail eşliğinde Mescid-i Aksa'ya gidiş (isra), Burak'ı bağlayıp peygamberlere namaz kıldırma, muallak taşından göğe yükselme, Allah ile konuşmalar, gök katlarında diğer peygamberler ile diyaloglar, cennet ve cehennemi görme ve geri dönme gibi bölümlerden oluşur.
MİRAÇ NE DEMEK?
"Kendisiyle yukarı çıkılan şey, merdiven" anlamına gelen kelime, Türkçeye "yükseğe çıkma" şeklinde çevrilir ve uruc (yükselme) kökünden gelir. İsra, Arapçada gece yolculuğuna verilen isimdir. Hz. Muhammed’in geceleyin Mescid-i Haram’dan Burak adı verilen binek üzerinde Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürülmesini ifade eder. Birlikte isra ve miraç olarak anılır.