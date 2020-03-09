Kandiller ne zaman? sorusu 2020 yılının ilk kandilini dualarla idrak ettikten sonra gündeme geldi. İslam dünyası Miraç Kandili ve Berat Kandili için şimdiden hazırlıklara başladı. İki önemli kandilin ardından Ramazan ayı başlayacak. 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı kandil günleri takvimi haberimizde.

MİRAÇ KANDİLİ VE BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Receb ayının 26. günü idrak edilen Miraç Kandili, 21 Mart 2020 Cumartesi gününe denk geliyor. Şaban ayının 14'ünde idrak edilen Berat Kandili ise 7 Nisan Salı günü kutlanacak.

KANDİL GECELERİNE AİT ÖZEL BİR NAMAZ VEYA İBADET ŞEKLİ VAR MIDIR? MÜBAREK GECELERİ NASIL DEĞERLENDİRMEK GEREKİR?

Hz. Peygamber (s.a.s.),bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizi, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur’an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler. Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.),“Şaban’ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…’ der.” (İbn Mace, İkametü’s-Salat, 191) buyurmuştur.

2020 YILI DİNİ GÜNLER TAKVİMİ