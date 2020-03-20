Miraç Kandili yarın mı? Miraç Kandili'nin anlamı ne? soruları bu mübarek gece için hazırlıklarını yapan İslam dünyasının gündeminde. İslam dünyası Miraç Kandili'nin ardından Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili'ni idrak edecek. Dün Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda bugün camilerde cuma namazı kılınmadı. Miraç Kandili'nde de camiler kapalı olacak. İşte 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı kandil günleri takvimi ve Miraç Kandili tarihi...

MİRAÇ KANDİLİ HANGİ GÜN, YARIN MI?

Receb ayının 26. günü idrak edilen Miraç Kandili, 21 Mart 2020 Cumartesi gününe denk geliyor. Yarın yarın kandil günü iken, yarın akşam da kandil gecesi olacak ve ibadetler yerine getirilecek.

MİRAÇ KANDİLİ'NİN ANLAMI

Üç aylar içerisinde yer alan Miraç Kandili Peygamberimizin Cenab-ı Allah'ın huzuruna çıkarılması olayıdır ve Recep ayının 27. gecesi kutlanan mübarek gecedir. On binlerce vatandaş kandil gününü kuran-ı kerim okuyarak, namaz kılarak ve bol bol dua ederek geçirecek.

KANDİL GÜNLERİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Hz. Peygamber (s.a.s.),“Şaban’ın ortasında (Berat gecesi) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu başka bir şey isteyen…’ buyurur.” (Bkz. Tirmizi, Savm, 39; İbn Mace, İkamet’u-Salat, 191) demiştir. Diğer taraftan Hz. Peygamber (s.a.s.),Zilhicce’nin ilk dokuz günü (Ebu Davud, Savm, 62; Tirmizi, Savm, 52),pazartesi ve perşembe günleri, aşura ve arefe günü oruç tutar (Müslim, Sıyam, 196, 197; İbn Mace, Sıyam, 41,42),pazartesi orucunu soranlara; “Bugün benim doğduğum, Peygamber olarak gönderildiğim ve Kur’an’ın bana vahyedildiği gündür.” (Müslim, Sıyam, 198) diye cevap verirdi. Bu ve benzeri rivayetlere dayanarak bazı İslam alimleri dini açıdan faziletli sayılan diğer gün ve gecelerin ibadetle ihyasının müstehap olduğunu söylemişlerdir.

KANDİLLERDE ORUÇ TUTMAK İSTEYEN KİŞİ, KANDİL GECESİNİN OLDUĞU GÜNDE Mİ, BİR GÜN SONRASINDA MI ORUÇ TUTMALIDIR?

Dini açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubi, el-Cami’, XIV, 15). Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan’ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır. Cuma günü de Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela “Recebin ilk Cuma gecesi” dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır. Yine “Şaban’ın 15. gecesi” bu ayın 14. günü 15. güne bağlayan gece, “bayram gecesi” de arefe gününü bayrama bağlayan gecedir. Bu itibarla kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir.

KANDİL GECELERİNE AİT ÖZEL BİR NAMAZ VEYA İBADET ŞEKLİ VAR MIDIR? MÜBAREK GECELERİ NASIL DEĞERLENDİRMEK GEREKİR?

Hz. Peygamber (s.a.s.),bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizi, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur’an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler. Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.),“Şaban’ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…’ der.” (İbn Mace, İkametü’s-Salat, 191) buyurmuştur.

DİYANET'TEN KANDİL VE CUMA NAMAZI AÇIKLAMASI

Kandil günlerinde, camiler dolar ve dualar okunarak namazlar kılınır. Ancak Diyanet İşleri Başkanlığı, bugün koronavirüs genelgesi yayınladı. Genelgede "Cuma günü ve kandil gecesi camilerimiz kapalı tutulacak ve cuma namazı için sala okunmayacaktır" ifadeleri kullanıldı. Genelgede, "Niyeti ne olursa olsun farklı görüşe sahip bazı kişilerin vatandaşların dini hassasiyetlerini istismar ettiği ve camilerde alınan önlemleri zafiyete uğratacak davranışlar sergilediği tespit edildi" denildi

İHA'nın haberine göre, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın imzasıyla 81 il müftülüğüne gönderilen genelgede, "İnsanın can güvenliğini sağlamak İslam'ın ana gayelerinden biridir. Nitekim, 'Def‘-i mefâsid, celb-i menâfi‘den evlâdır' (Zararı önlemek, fayda sağlamaktan daha önemlidir) şeklindeki genel kural, İslam hukukunun temel ilkelerindendir. Devletimizin yeni tip korona virüsle mücadele amacıyla almış olduğu tedbirler kapsamında Başkanlığımız tarafından din hizmetlerinin icrası ile ilgili (a) ve (b) yazılar ile bir dizi tedbir alındığı bilinmektedir. Vatandaşlarımızın sağlığını korumayı, bilhassa yaşlılarımızın can güvenliğini sağlamayı hedefleyen ve muhtemel zararları önlemeye yönelik olan bu kararların uygulanması insani ve vicdani bir sorumluluktur" denildi.

ÖNLEMLERİ ZAFİYETE UĞRATAN DAVRANIŞLAR TESPİT EDİLDİ

Ancak niyeti ne olursa olsun farklı görüşe sahip bazı kişilerin vatandaşların dini hassasiyetlerini istismar ettiği ve camilerde alınan önlemleri zafiyete uğratacak davranışlar sergilediğinin tespit edildiği kaydedilen genelgede, "Bu minvalde ortaya çıkabilecek olumsuzlukların önüne geçmek maksadıyla cuma günü ve kandil gecesi camilerimiz (kamu kurum ve kuruluşları, Kur'an kursları ve yurtlarda bulunan mescitler de dahil olmak üzere) kapalı tutulacak ve cuma namazı için sala okunmayacaktır" ifadelerine yer verildi.