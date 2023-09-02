Miranda Kerr dördüncü çocuğuna hamile
Snapchat'in CEO'su Evan Spiegel ile evli olan model Miranda Kerr, hamile olduğunu duyurdu. Kendisinin dördüncü, eşinin üçüncü çocuğuna hamile olan Avustralyalı model, erkek bebek beklediğini açıkladı
Avustralyalı emekli top model Miranda Kerr, ilk evliliğini yaptığı Orlando Bloom'dan Flynn Christopher, 2017'de evlendiği Snapchat'in CEO'su Evan Spiegel'den ise Hart ve Myles adında 3 çocuk dünyaya getirmişti.
Miranda Kerr, dördüncü çocuğunu beklediğini açıkladı. 40 yaşındaki model, bir oğlu olacağını duyurdu.
Miranda Kerr, "Dördüncü bebeği duyurmaktan dolayı çok heyecanlıyım" dedi.
"KOCAM İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR"
Miranda Kerr, daha fazla çocuk sahibi olmaya açık olduğunu paylaşmıştı. Kerr, kendisinin ve eşi Spiegel'in ailelerine yeni bir üye getirip getirmeyecekleri sorulduğunda, "Kocam beni bunun için ikna etmeye çalışıyor" cevabını vermişti.
Miranda Kerr'in, İngiliz aktör Orlando Bloom ile 2010-2013 yılları arasında süren evliliğinden Flynn Christopher Blanchard Copeland Bloom (12) adında bir erkek çocuğu bulunuyor. Katy Perry ile birlikte olan ve bu ilişkisinden üç yaşında bir kızı olan Bloom ve Miranda Kerr, oğullarının velayetini paylaşıyor.
Bloom'dan sessiz sedasız ayrıldıktan sonra dört sene sonra Evan Spiegel ile hayatını birleştiren modelin, bu ilişkisinden ise Hart (5) ve Myles (3) adında iki oğlu var.
Miranda Kerr, 2014'te Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'a verdiği röportajda hamilelik ve doğum hakkındaki soruları şöyle cevaplamıştı;
Türkiye'de sezaryen doğum oranı çok yüksek. Başbakanımız bu konuda sık sık uyarılarda bulunuyor. Siz Türk kadınlarına bu konuda neler söylemek istersiniz?
Her durum, her kadın, her bebek birbirinden farklı. Önemli olan annenin ve bebeğin sağlık durumları. Anne ve bebeğin sağlığı için hangi durum daha sağlıklı olursa o doğum yönteminin seçilmesi gerekir. Ben hiçbir annenin bebeğinin sağlığını riske edeceğine inanmıyorum. Hiçbir anne risk durumu olabileceği halde normal doğuma yöneleceğine inanmam. Benim kuzenim hem normal hem de sezaryen doğum yaptı. Bana sezaryen doğumun daha kolay olduğunu söyledi ama mecbur kaldığı için bu yöntemi seçmek zorundaydı.
Türkiye'deki sezaryen doğum oranının yüksek olmasına şaşırdım. Ben normal doğum yaptım, epidural de uygulanmadı. Üstelik benim çocuğum 5 kiloya yakın bir ağırlıkta doğmasına rağmen normal doğum istedim. Şunu söyleyebilirim: Normal doğumdan korkulacak bir durum yok. Sezaryen yöntemiyle doğumda annenin duygularının ne ölçüde kuvvetli olduğunu bilmiyorum ama doğum sırasında çektiğim acının belki de milyonlarca katı ölçüsündeki zevki Flynn Christopher'ın kucağıma aldığım an yaşadım. Çünkü hayattaki en değerli varlığımı yapabileceğimin en iyisini yaparak dünyaya getirdim. Sonuç olarak şartlar uygunsa har kadının normal doğum yapmasını tavsiye edebilirim.