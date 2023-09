Miranda Kerr dördüncü çocuğuna hamile

5 Şurada Paylaş!









Miranda Kerr, 2014'te Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'a verdiği röportajda hamilelik ve doğum hakkındaki soruları şöyle cevaplamıştı;

Türkiye'de sezaryen doğum oranı çok yüksek. Başbakanımız bu konuda sık sık uyarılarda bulunuyor. Siz Türk kadınlarına bu konuda neler söylemek istersiniz?

Her durum, her kadın, her bebek birbirinden farklı. Önemli olan annenin ve bebeğin sağlık durumları. Anne ve bebeğin sağlığı için hangi durum daha sağlıklı olursa o doğum yönteminin seçilmesi gerekir. Ben hiçbir annenin bebeğinin sağlığını riske edeceğine inanmıyorum. Hiçbir anne risk durumu olabileceği halde normal doğuma yöneleceğine inanmam. Benim kuzenim hem normal hem de sezaryen doğum yaptı. Bana sezaryen doğumun daha kolay olduğunu söyledi ama mecbur kaldığı için bu yöntemi seçmek zorundaydı.