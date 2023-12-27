Miranda Kerr dördüncü kez anne olmak gün sayıyor

İş insanı Evan Spiegel ile evli olan emekli top model Miranda Kerr, üç ay önce hamile olduğunu duyurmuştu. Kendisinin dördüncü, eşinin üçüncü çocuğuna hamile olan Avustralyalı model, erkek bebek beklediğini açıklamıştı.

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"KOCAM İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR" DEMİŞTİ

Miranda Kerr, daha fazla çocuk sahibi olmaya açık olduğunu paylaşmıştı. Kerr, kendisinin ve eşi Evan Spiegel'in ailelerine yeni bir üye getirip getirmeyecekleri sorulduğunda, "Kocam beni bunun için ikna etmeye çalışıyor" cevabını vermişti.