Miray Daner'in tatil keyfi hız kesmiyor
Miray Daner, tatiline hız kesmeden devam ediyor. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından tatilden yeni paylaşımlar yaptı
Giriş: 18.06.2025 - 19:29 Güncelleme: 18.06.2025 - 19:29
Miray Daner, geçtiğimiz günlerde iş insanı sevgilisi Ata Caner Çerçioğlu ile romantik bir tatile çıkmıştı.
Tatiline hız kesmeden devam eden Daner, deniz ve güneşin tadını çıkarmaya devam ediyor.
Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından tatilinden yeni fotoğrafları takipçileriyle buluşturdu.
Fotoğraflar: Instagram
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