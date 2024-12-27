Miray Daner ve Ata Caner Çerçioğlu'nun, Meksika çıkarması
Miray Daner, sevgilisi Ata Caner Çerçioğlu ile Meksika'dan paylaşım yaptı; "Meksika'da bir gece"
Giriş: 27.12.2024 - 20:26 Güncelleme: 27.12.2024 - 20:26
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Ünlü oyuncu Miray Daner, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Ata Caner Çerçioğlu ile Meksika tatiline çıktı.
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Sahilde verdiği pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Daner, sevgilisiyle el ele olduğu bir kareyi de yayınladı.
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Bu paylaşımlarına, "Meksika'da bir gece" notunu ekleyen oyuncu, tatil anılarını takipçileriyle paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram
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