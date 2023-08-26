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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Mircea Lucescu'dan 'Afrika' açıklaması: Yanlış anlaşıldım, Beşiktaş'ı yüceltmek için söyledim - Beşiktaş Haberleri

        Mircea Lucescu'dan 'Afrika' açıklaması: Yanlış anlaşıldım, Beşiktaş'ı yüceltmek için söyledim

        Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Beşiktaş maçının ardından sarf ettiği "Beşiktaş'a değil, Afrika Milli Takımı'na karşı oynadık" sözlerinin tamamen yanlış anlaşıldığını açıkladı. Rumen teknik adam, bu sözleri Beşiktaş'ı yüceltmek için söylediğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 17:37 Güncelleme: 26.08.2023 - 17:37
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        'Afrika' açıklaması: Yanlış anlaşıldım
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        Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamadan sonra Türkiye'de kendisi hakkında yazılanları duyunca güldüğünü söyledi.

        "BEŞİKTAŞ'I KÜÇÜMSEMEDİM"

        "Beşiktaş'a değil, Afrika Milli Takımı'na karşı oynadık" şeklindeki sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirten Lucescu, "Ben hiçbir şekilde Beşiktaş'ı küçümsemedim, aksine Beşiktaş'ın bu sezon çok iyi yabancılardan oluşan iyi kadro kurduğunu söylemek istedim. Afrika vurgusunu Beşiktaş kadrosunu yüceltmek için yaptım." diye konuştu.

        Beşiktaş'ın Avrupa tarzında büyük bir takım olduğunu aktaran Lucescu, Avrupa'daki Chelsea, Manchester City gibi büyük kulüplerin kadrosunda Afrikalı sporcuların olduğunu vurguladı.

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        Sözlerinin spor yazarları tarafından ya da sosyal medyada farklı noktalara çekildiğini ifade eden Lucescu, şunları kaydetti:

        "BEŞİKTAŞ TARAFTARIYLA ARAMI KİMSE AÇAMAZ"

        "Benim yaptığım tanımlamanın nesi ayrımcılık anlayabilmiş değilim. Ben yıllardır Afrikalı futbolcularla beraber çalıştım. Beşiktaş taraftarıyla aramı kimse açamaz. Herhangi bir ayrımcılık veya ırkçılık asla söz konusu olamaz. Beşiktaş takımında çok Afrikalı olduğunu, olumsuzluk veya ayrımcılık ifadesi olarak söylemedim. Beşiktaş, sezon için çok iyi ekip kurmuş, Süper Lig'e hazır gözüküyor. Transferler yerinde yapılmış. Şampiyonluk mücadelesi verecek güçte bir ekip."

        "TÜRKİYE'Yİ ÇALIŞTIRIRKEN KADROYA ÜÇ BÜYÜKLERDEN OYUNCU BULAMIYORDUM"

        Lucescu, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş'a karşı etkili bir oyun sergilediklerini belirterek, Dinamo Kiev'in çoğunluğunun futbol akademisinden gelen futbolcularla oynadığını söyledi.

        İstanbul'daki maç için sabırsızlandığına değinen Lucescu, "Ben Türk Milli Takımı'nın teknik direktörü iken büyük takımlardan, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi takımlardan milli takıma çağıracak oyuncu bulamıyordum. Çünkü Türkiye'de daha çok yabancı oyuncuya şans veriliyor. Böyle de bir gerçek var." ifadelerini kullandı.

        Lucescu, Beşiktaş ile oynayacakları rövanş karşılaşmasını sabırsızlıkla beklediklerini vurgulayarak, "Beşiktaş taraftarının gücünü biliyorum. Beşiktaş taraftarı, o maçta çok etkili olacak. O atmosferi görmek için ben de sabırsızlanıyorum." dedi.

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