A Milli Takımımızın, UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç'i 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Mircea Lucescu, Emre Akbaba'yla ilgili konuştu. Oyuna sonradan dahil olarak 2 gol kaydeden Emre Akbaba ile ilgili açıklamalar yapan tecrübeli çalıştırıcı "Kimse oyuncuların nasıl davrandığını, benimde onlara nasıl davrandığımı bilemez. Benimde oyuncuları ne zaman oyuna alacağımı kimse bilemez. Kimse benim düşündüklerimi düşünemez" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 4-0 kaybeden Galatasaray'ın futbolcusuyla ilgili konuşmayı sürdüren Lucescu, "Diğerleri gibi düşünseydim, Trabzon'a 4-0 yenildikleri maça bakıp, hiç almazdım. Sonuçta Emre çok güzel goller attı. Bunu da takım arkadaşları sayesinde gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

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