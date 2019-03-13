Şenol Güneş'in gelecek sezon A Milli Takım'la anlaşmasının ardından teknik direktörlük için arayışlarını sürdüren Beşiktaş için Romanya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Ülkede haftalık yayınlanan Fanatik dergisinin haberine göre Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Mircea Lucescu ve oğlu Razvan Lucescu ile yaptığı görüşmelerde büyük ilerleme kaydetti. Görüşmelerde Luce'nin sportif direktör, Razvan Lucescu'nun ise teknik direktör olacağı yönünde planlama yapıldı. Siyah-Beyazlılar'ın ikiliyle yıllık 2'şer milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme imzalayacağı öne sürüldü. Razvan Lucescu'nun şu an PAOK'la şampiyonluk yolunda olmasından ötürü anlaşmanın sezon sonunda resmiyete döküleceği kaydedildi.