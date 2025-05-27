Miriam Margolyes: Beş ya da altı yıl içinde öleceğim

Harry Potter serisinde 'Profesör Sprout' karakteriyle tanınan 84 yaşındaki Miriam Margolyes, sağlığıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Uzun süredir çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele eden oyuncu, artık fazla zamanı kalmadığını düşündüğünü söyledi.

The Times’a konuşan Margolyes, "Çok yaşamayacağınızı bildiğinizde muhtemelen beş ya da altı yıl içinde öleceğim, belki daha erken. Sahne almayı bırakmak istemiyorsunuz. Bu bana büyük bir keyif veriyor. Tekerlekli sandalyeye mahkûm kalmadığım sürece, sahnede olmak istiyorum. Ama artık yeterince güçlü değilim." dedi.

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YILLARDIR SAĞLIK SORUNLARIYLA MÜCADELE EDİYOR

Oyuncu, spinal stenoz, artrit ve romatizma gibi rahatsızlıklarla uzun süredir mücadele ediyor. 2023’te geçirdiği kalp kapağı ameliyatında, kendisine bir inek aort kapağı takıldığını anlatan Margolyes, "Şimdi bir ineğin kalbi var bende. Tabii sadece aort kapağı. Bu sayede daha ağır bir açık kalp ameliyatından kurtuldum." dedi.

"AĞRILARLA YAŞIYORUM"