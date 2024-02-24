Mischa Barton' dan yıllar sonra gelen aşk itirafı
2003'te yayına giren 'The O.C.' dizisinde 'Marissa Cooper' karakterini canlandıran Mischa Barton ile 'Ryan Atwood'u canlandıran Benjamin McKenzie'nin, yapımın yayınlanmaya başladığı ilk dönemlerde gizlice aşk yaşadığı ortaya çıktı
2003'te yayına giren 'The O.C.' dizisinde 'Marissa Cooper' karakterini canlandıran Mischa Barton ile 'Ryan Atwood'u canlandıran Ben McKenzie'nin, yapımın yayınlanmaya başladığı ilk dönemlerde gizlice aşk yaşadığı ortaya çıktı.
Mischa Barton; o dönem, Ben McKenzie ile ilişkisi olduğunu itiraf edip şu cümleleri kurdu; O diziye bir çocuk olarak girdim. Benden yaşça büyük insanlarla oynayınca; 'Vay canına, ne yaptıklarını biliyorlar. Bu dizide ilişkiler olacak ve senin de bu rolü oynaman gerekecek' diye düşündüm. Kendimi buna gerçekten hazır hissetmiyordum."
"NE YAPTIĞIM HAKKINDA HİÇBİR FİKRİM YOKTU"
Şimdi 38 yaşında olan ünlü oyuncu; Okulda hep geç olgunlaşan biriydim ve hiç kimseyle ilişkim olmamıştı. Bu yüzden arayı kapatmam gerektiğini hissettim" dedi. Ben McKenzie'nin ilk aşkı olduğunu söyleyen Barton; "Ne yaptığım hakkında hiçbir fikrim yoktu. Sanırım bu da her şeyi yanlış bir şekilde başlattı. Çünkü sette birlikte çalışan insanlar arasında bir şeyler yaşanabiliyor, ama Ben ile kendimizi çok hızlı bir şekilde bir ilişkinin içinde bulduk" şeklinde konuştu ve şöyle devam etti; "Sonra ayrıldığınızda ve işler yolunda gitmediğinde, eski sevgiliniz sizi başkalarıyla aşk yaşarken görüyor. Herkesin bildiği gibi, 'The O.C.'nin setinde birbiriyle flört eden çok fazla insan vardı ve birbirlerinden ayrılıp yine kadroda yer alan farklı insanlarla ilişki yaşıyorlardı" diye belirtti
ABD'li oyuncu Mischa Barton, dizisinin yapımcılarının aralarındaki yaş farkı nedeniyle kendisi ve Ben McKenzie'nin ilişkisinden endişe duyduklarını da paylaşarak; "Hatırlıyorum da, 'Mischa, Ben'le birlikte ortadan kayboldu ve daha 17-18 yaşlarında' diyorlardı. Yapımcılar durumu aileme bile anlatmıştı. Tam bir çileydi" şeklindeki ifadeleri kullandı.
AŞK İDDİALARINI REDDETMİŞTİ
Barton ve McKenzie, geçmişte aşk yaşadıkları iddialarını reddetmiş, hatta oyuncu 2004'te bu söylentilerin 'son derece tuhaf' olduğunu söylemişti.
Fotoğraflar: Avalon