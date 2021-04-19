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MİSGEP Finansal Destek ve Rehberlik Programı faydalanıcıları belirlendi

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen Özellikle Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) kapsamında hayata geçirilen ve başvurularını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un duyurduğu Finansal Destek ve Rehberlik Programı’nın faydalanıcıları belirlendi. 26 farklı ilden 70 yeraltı maden işletmesi bu destekten yararlanmaya hak kazandı

“MİSGEP Finansal Destek ve Rehberlik Programı faydalanıcıları belirlendi”
HABERTURK.COM

İşletmelerin yoğun bir ilgi gösterdiği programda kömür veya metal cevheri üreten Zonguldak’tan Mersin’e Çanakkale’den Hakkari’ye kadar 26 farklı ilimizden 70 yeraltı maden işletmesi bu destekten yararlanmaya hak kazandı.

Pandemi döneminde artan bir öneme sahip olan iş sağlığı ve güvenliği alanında verilecek bu destek hem finansal destek modelini hem de kurumsal kapasitenin geliştirilmesini sağlayacak rehberlik desteğini içerek şekilde tasarlandı.

Sürekli değişen çalışma ortamının her daim yeni risklere açık hale getirdiği bu sektörümüze 24 ay boyunca saha ziyaretleri ile verilecek rehberlik desteği kapsamında; işyerlerinin risk değerlendirmesi, acil durum planları, yeraltı maden ocağının 3 boyutlu modellenmesi, havalandırma planlarının yazılım üzerinden modellenmesi, iş kazası ve ramak kala olaylara dair raporlama ve kök neden analizi prosedürlerinin geliştirilmesi gibi teknik çalışmalar için bilgi ve deneyim aktarımının sağlanması hedefleniyor. Ayrıca bu destek, 10.000 çalışanın sağlık taramalarının yapılmasını ve tiyatro yolu ile eğitimini de kapsıyor.

Toplam bütçesi 7.6 milyon Euro olan bu program kapsamında sağlanacak finansal destekler ise yeraltı maden işletmelerinin bu dönemde görevlendirecekleri İSG profesyoneli ücretlerini, tahlisiye eğitim bedellerini ve KOBİ’lere özgü İSG Yönetim Sistemi Standardının 15 işyerine entegrasyon masraflarını karşılıyor.

Faydalanıcıların belirlenmesi ile saha faaliyetleri ivme kazanacak bu programla; tüm tarafların çabası ve işbirliği ile yeraltı maden işletmelerinde insana yakışır çalışma koşullarının oluşturulması hedefleniyor.

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