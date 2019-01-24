Arkeologlar, Mısır Nil Deltası'nda onlarca tarihi mezar keşfetti. Aralarında en eskisi 5 bin yıllık olduğu açıklandı.

Der Spiegel'de yer alan habere göre, mezarın Firavunlardan önceki bir döneme ait olduğunu açıklayan arkeologlar, iskeletlerin olağanüstü derecede iyi korunmuş olduğunu ve o dönemde ölülerin çömelme pozisyonunda gömüldüğünü ifade etti.

Mısır Antika Eserler Bakanlığı, mezarların Mısır'ın başkenti Kahire'nin 140 kilometre kuzeyinde keşfedildiğini açıkladı.

Mezarlar büyük olasılıkla MÖ 3200 ile 3000 arasında Naqada kültürünün temsilcileri tarafından oluşturuldu.