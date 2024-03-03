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        Haberler Dünya Mısır Havayolları, 10 yıl aradan sonra Libya'nın Misrata kentine ilk seferini gerçekleştirdi

        Mısır Havayolları, 10 yıl aradan sonra Libya'nın Misrata kentine ilk seferini gerçekleştirdi

        Libya Ulaştırma Bakanlığı, Mısır Havayolları'nın (EgyptAir), 10 yıl aradan sonra Libya'nın batısındaki Misrata kentine ilk tarifeli seferini düzenlediğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 14:48 Güncelleme: 03.03.2024 - 14:48
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        Mısır'dan Libya'ya 10 yıl son sonra ilk uçuş
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        Mısır Havayolları (EgyptAir), 10 yıl aradan sonra Libya'nın batısındaki Misrata kentine ilk tarifeli seferini düzenledi.

        Libya Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, EgyptAir'in Misrata Uluslararası Havalimanı'na uçuşlara başladığı belirtildi.

        Düzenli olarak haftada bir uçuşun gerçekleşeceği kaydedilen açıklamada, seferin, EgyptAir'in 10 yılın ardından Misrata Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği ilk tarifeli sefer olduğu aktarıldı.

        Açıklamada ayrıca, EgyptAir kargo uçaklarının Misrata'ya Ekim 2023'te seferlere başladığı bilgisi paylaşıldı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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        #mısır
        #libya
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