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Antik Mısır mumyasını X ışınıyla tarayan bilim insanlarını şaşırtan keşif

ABD'li bilim insanları, 1900 yıllık 5 yaşındaki bir kız çocuğuna ait antik Mısır mumyasını X ışınıyla tarayarak, mumyanın içindeki nesneleri tespit etti

Mısır mumyasını X ışınıyla taradılar... Şaşırtan keşif! - Haberler
DHA

ABD'li bilim insanları, 1900 yıllık 5 yaşındaki bir kız çocuğuna ait antik Mısır mumyasını X ışını ve yüksek teknoloji bilgisayar tomografisiyle (CT) taradı.

DHA'nın haberine göre bilim insanları yöntem sayesinde 1900 yıllık mumyanın içini açmadan inceledi.

Taramalarda çocuğun kalıcı dişlerinden hiçbirinin çıkmadığı, boyunun 93.7 santimetre, sargılarının da 50 milimetre olduğu tespit edildi.

Yeni çalışmayı gerçekleştiren bilim insanları, yüksek yoğunluklu X ışınları sayesinde çocuğun karnına yerleştirilen gizemli bir nesne gördüklerini de açıkladı.

Yaklaşık 7 milimetrelik eliptik nesne, mumyanın karnı üzerindeki sargılarda bulundu ve "İlave F" diye adlandırdı.

Ayrıca X ışını kırınımı nesnenin kalsitten yapıldığını ortaya koydu. Çalışmanın başyazarı, Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Fakültesi'nde hücre ve gelişim biyolojisi araştırma profesörü Stuart Stock, çocuğun vücudunun mumyalama sırasında hasar görmüş, nesnenin de bu nedenle mumyaya yerleştirilmiş bir tılsım olabileceğini ifade etti.

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