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        Haberler Dünya Mısır Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Mısır Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

        Mısır nerede, hangi kıtada yer alır?

        Dünyanın en köklü medeniyetlerinden bir tanesine ev sahipliği yapmış olan Mısır coğrafyasının tarihi günümüzden yaklaşık 7 bin sene öncesine kadar götürülmektedir. Yakın tarihte 1922 tarihinden İngiltere'den ayrılarak bağımsızlığına kavuşmuş olan Mısır, yanın en kalabalık ülkeleri arasında da yer almaktadır. Oldukça sıcak ve kurak bir iklime sahip olması sebebiyle zengin bir bitki örtüsü ve ormanlık arazilere sahip olamayan Mısır'ın en önemli yeraltı kaynağı ise petroldür. Akdeniz'e de kıyısı olan Mısır hangi kıtada yer almaktadır? Mısır başkenti neresidir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2023 - 13:13
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        Mısır nerede, hangi kıtada yer alır?
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        Arap dünyasının en kalabalık ülkesi olan Mısır’da nüfus ağırlıklı olarak Nil boyunca ve Süveyş Kanalı yakınlarında ikamet etmektedir. Peki, Mısır nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir? Mısır bayrağının anlamı nedir? İşte, tüm detaylar…

        Mısır Nerede?

        Mısır hangi kıtada yer almaktadır diye sorulduğunda verilecek cevap Afrika kıtası olacaktır. Nüfus açısından bakıldığın en büyük Kuzey Afrika ülkesi olan ve Asya ile Afrika’nın kesişim noktasında yer alan Mısır; kuzeyde Akdeniz, doğuda Kızıldeniz, batıda Libya, güneyde ise Sudan ile çevrelenmiş durumdadır.

        Günümüzde cumhuriyet rejimi ile yönetilmekte olan Mısır’ın tarihi 7000 sene öncesine dayanmaktadır. Dünyanın en büyük medeniyetlerinden biri olan Mısır medeniyetine de ev sahipliği yapmış olan Mısır; tarih boyunca Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu gibi büyük güçlerin hakimiyeti altına girmiştir. 1798 yılında Fransa, 1882 yılında ise İngiltere tarafından işgal edilen Mısır’ın bağımsız olduğu tarih ise 1922’dir. 1. Dünya Savaşı esnasında İngiltere ile paralel bir siyaset yürüten Mısır, savaşın hemen ardından 1922 tarihinde bağımsızlığını kazanmıştır.

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        Mısır Başkenti

        Orta Doğu coğrafyasının önemli ülkelerinden olan Mısır’ın başkenti Kahire’dir. Arap dünyası ve tüm Afrika’nın en büyük kenti olan Kahire’nin tarihi ise Antik Mısır medeniyetine dayanmaktadır. Ülkenin yalnızca politik değil; ekonomik, ticari ve kültürel merkezi de olan Kahire’nin ekonomisi ise dokumacılık, gıda ve demir çelik sanayine dayanmaktadır. Roma, Bizans ve Osmanlı döneminde kalan eserlerinin yanında Antik Mısır medeniyetinin en önemli üç yapısı olan Keops, Kefren ve Mikerinos Piramidine de ev sahipliği yapan Kahire, her yıl milyonlarca turisti ağırlamaktadır.

        Mısır Nüfusu

        2023 verilerine göre Mısır nüfusu, 102 milyon kişiden meydana gelmektedir. İçinde bulunduğu Afrika kıtasının üçüncü büyük nüfusuna sahip olan Mısır’da, halkın yaklaşık %98’ini Mısırlılar oluşturmaktadır. Mısırlılar dışında Abazalar, Türkmenler ve Berberiler gibi farklı etnik grupların da yaşamakta olduğu Mısır’da nüfusun büyük bir kısmı Nil Nehri boyunda ve Süveyş Kanalı etrafında ikamet etmektedir. Dini inanç hususunda ise Mısır halkının yaklaşık %90’ı İslamiyet inancına mensuptur.

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        Mısır Para Birimi

        Mısır’da kullanılan resmi para biriminin ismi Mısır lirasıdır. İlk kez 1885 yılında basılarak piyasaya sürülen bu para biriminin uluslararası piyasalarda kullanılan kodu ise EGP’dir.

        Mısır Bayağının Anlamı

        Mısır’da 1952 yılında gerçekleşen Hür Subaylar Darbesi’nin ardından kabul edilerek ülkenin resmi bayrağı olan Mısır bayrağı; kırmızı, beyaz ve siyah renk kullanılarak oluşturulmuş üç eşit yatay şeritten ve bayrağın ortasında yer alan bir adet altın sarısı kartal sembolünden meydana gelmektedir. Bayrağın en üstünde yer alan kırmızı renk; bağımsızlık yolunda dökülen kanları, beyaz renk; saflığı ve barışı siyah renk ise Mısır halklarının yaşadıkları zulümleri sembolize etmektedir. Bayrağın ortasındaki beyaz şeridin üzerinde yer alan kartal figürünün bir diğer ismi de Selahaddin Kartalı’dır ve gücü sembolize eden bu figür Mısır Devleti’nin resmi armasıdır.

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        Mısır Şehirleri

        İdari açıdan 29 valiliğe ayrılmış olan Mısır’da öne çıkan şehirler şu şekildedir:

        • Kahire
        • İskenderiye
        • Asvan
        • Luksor
        • Dahab

        Mısır Türkiye Saat Farkı

        Mısır ile Türkiye’de kullanılmakta olan yerel saatler arasında herhangi bir zaman farkı bulunmamaktadır.

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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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