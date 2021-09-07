Misk ördeği küfür ederken kaydedildi 0:00 / 0:00

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Avustralya'nın başkenti Kanberra'nın güneybatısındaki Tidbinbilla Doğa Koruma Alanı'nda yetiştirilen Misk ördeği Ripple'ın insan konuşması da dahil olmak üzere birçok sesi taklit edebildiği ortaya çıktı.

Çiftleşme döneminde ortama yaydıkları güzel kokuyla bilinen ve adını buradan alan misk ördeğinin 'You bloody fool' (Lanet olası aptal) ifadesini taklit ettiği gözlendi.

Kayıtlar sırasında dört yaşında olan ördeğin, söz konusu taklitleri çiftleşme gösterileri sırasında yaptığı belirtildi.

30 YIL ARADAN SONRA ORTAYA ÇIKTI

Emekli araştırmacı Dr. Peter Fullagar'ın aslında 30 yıldan uzun süre önce kaydettiği ifade, Hollanda'daki Leiden Üniversitesi'nden Prof. Carel Ten Cate tarafından yakın zamanda yeniden ortaya çıkarılmasıyla gündem oldu.

Cate "İlk duyduğumda 'Bu bir aldatmaca, doğru olamaz' diye düşündüm ama doğru çıktı" diye konuştu.

MUHTEMELEN BAKICISINDAN ÖĞRENDİ

Araştırmacılar, Ripper'ın özellikle bu cümleyi nasıl öğrendiğini bilmediklerini ancak argo cümleyi, muhtemelen bakıcısından duyduğuna inandıklarını kaydetti.

SESLİ ÖĞRENME YETENEĞİNE SAHİP

Leiden Üniversitesi'nden Peter Fullagar, Royal Society of London B'de yayınlanan makalesinde Ripper için "Diğer insanların sesini taklit ederek yeni bir şeyler söyleyebilmek, sadece sınırlı sayıdaki hayvan türünde görülebilir. Bu çalışmada, Avustralya misk ördeğinin sesli öğrenme yeteneğinin olduğunu kanıtlıyoruz" açıklamalarında bulundu.

Misk ördeğinin böylelikle ötücü kuşlar gibi taklitçi türlere katıldığı ifade edildi.