        Haberler Magazin Miss Jamaica Gabrielle Henry’nin, kafa içi kanaması geçirdiği açıklandı - Magazin haberleri

        Miss Jamaica Gabrielle Henry’nin, kafa içi kanaması geçirdiği açıklandı

        Miss Jamaica Gabrielle Henry, Miss Universe 2025 ön eleme gecesinde sahneden düşmüştü. Organizasyondan yapılan açıklamada, Henry'nin yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü ve kafa içi kanama nedeniyle durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Tüm masrafların Miss Universe Organizasyonu tarafından karşılandığı ve modelin önümüzdeki günlerde Jamaika'ya sevk edileceği açıklandı

        Giriş: 10.12.2025 - 20:49 Güncelleme: 10.12.2025 - 20:49
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Miss Universe 2025, geçtiğimiz ay birçok skandalın gölgesinde gerçekleşmiş, yarışmanın kazananı Meksika güzeli Fatima Bosch olmuştu. Ancak eleme gecesinde yaşanan bir olay, organizasyonun gündemini hâlâ meşgul ediyor.

        Miss Jamaica’yı temsil eden 28 yaşındaki Gabrielle Henry, 19 Kasım’da Tayland’da düzenlenen ön eleme gecesinde elbise turu sırasında sahneden düşmüştü. Yaşanan talihsiz kazanın ardından organizasyon, Henry’nin durumunun beklenenden daha ağır olduğunu duyurmuştu.

        Beyin kanaması geçiren Gabrielle Henry’nin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Doktorların yakın takibi altında bulunan modelin, gerekli onayın verilmesi hâlinde Jamaika’ya sevk edileceği bildirildi. Ayrıca, Henry’nin tüm hastane ve ilaç giderlerinin yanı sıra annesi ve kız kardeşinin konaklama ve seyahat masraflarının da organizasyon tarafından karşılandığı belirtildi.

        "TIBBİ REFAKAT EKİBİ EŞLİĞİNDE JAMAIKA'YA DÖNECEK"

        Miss Universe cephesi, olayla ilgili kapsamlı bir açıklama paylaştı; "Dr. Henry, 19 Kasım 2025'teki ön eleme yarışması sırasında podyumda yürürken ciddi bir düşme yaşamış; bu durum beyin kanaması bilinç kaybına, yüz kırıklarına, yırtıklara ve diğer önemli yaralanmalara neden olmuştur. Kendisi derhal Bangkok'ta yoğun bakıma alınmış, burada durumu kritik kalmış, sürekli nörolojik izlem gerektirmiş ve 24 saat uzman gözetimi altında kalmaya devam etmektedir. Önümüzdeki günlerde tam teşekküllü bir tıbbi refakat ekibi ekibi eşliğinde Jamaika'ya dönecek ve tedavisine ve iyileşmesine devam etmek üzere doğrudan bir hastaneye sevk edilecektir. Olayın yaşandığı andan itibaren Miss Universe Organizasyonu, Gabrielle Henry'nin ve ailesinin yanında durmuş, onları kendi aileleriymiş gibi görerek, tüm hastane, tıbbi ve rehabilitasyon masraflarını tereddütsüz bir şekilde üstlenmiştir. Buna ek olarak, Dr. Henry'nin Tayland'da bu zor dönem boyunca yanında kalan annesi ve kız kardeşi için konaklama ve yaşam masrafları da karşılanmıştır. Ayrıca, Miss Universe Organizasyonu, bu olaydan kaynaklanacak tüm gelecekteki tıbbi harcamaları karşılamanın yanı sıra, hastane tarafından düzenlenen tıbbi refakat ekibi geri dönüş uçuşunu da finanse etmektedir. Henry ailesi, Miss Universe Organizasyonu'nun sarsılmaz desteği, şefkati, mevcudiyeti ve gösterdiği sevgi için derinden minnettardır. Onların bu tepkisi, şimdiye kadar profesyonel sorumluluğun ve ailenin korunmasına yönelik adanmış sevginin ötesine geçmiştir. Dr. Henry'nin olaya herhangi bir şekilde katkıda bulunduğunu öne süren bazı medya raporları tamamen yanlıştır. Miss Universe Organizasyonu, bu olayın nedenini asla Dr. Henry'ye atfetmemiştir ve bu tür iddiaların asılsız olduğunu ve gerçekleri yansıtmadığını teyit etmektedir."

