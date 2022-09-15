Miss Turkey 2022 için artık geri sayım başladı. Son olarak gerçekleştirilen ön elemenin ardından son 20'ye kalan adaylar belli oldu. İşte, ünlü oyuncu Ece Aydemir'in de aralarında yer aldığı Miss Turkey 2022'nin adayları ve konuyla ilgili tüm bilgiler...



MISS TURKEY 2022 NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ GÜN?



Miss Turkey 2022 bu yıl 20 Eylül 2022 salı günü yapılacak.