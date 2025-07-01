Miss Turkey güzeli İdil Bilgen tatilde
Miss Turkey 2024 güzeli İdil Bilgen, yaz sezonuna giriş yaptı. Bilgen, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili tatil pozlarıyla dikkat çekti
Miss Turkey 2024 unvanıyla Hindistan’da düzenlenen Miss World 2025 yarışmasında Türkiye’yi temsil eden İdil Bilgen, yarışmadan derece alamadan döndü. Tıp Fakültesi mezunu olan Bilgen, yoğun geçen sürecin ardından tatil sezonunu açtı.
Sosyal medya hesabından tatiline dair kareler paylaşan Bilgen, aynadan çektiği bikinili pozunu ve güneşlenirken çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram