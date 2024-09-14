Dünyada acımasız kalabalıkların yuhaladığı güzellik kraliçeleri
Miss Turkey 2024 tacını giyen İdil Bilgen'e dönük yuhalama kampanyasına dönüşen eleştiriler, güzellik yarışmalarının yakın geçmişinden örnekleri hatırlattı. Acımasız kalabalıkların yuhaladığı güzellik kraliçeleri, Jon Bon Jovi'nin bir kadını intihardan vazgeçirme becerisi, Fransa'nın First Lady'si Brigitte Macron'un tanıdık dizide rol alması, 'eski yengemiz' Halsey'in yeni nişanlısı ve daha fazlasıyla haftanın renkli gündemi...
‘Türkiye’nin en güzel kızı’ bu hafta belli oldu. Miss Turkey yarışmasının birincisinin adı ilan edilir edilmez de tartışmalar aldı başını gitti. Miss Turkey 2024 tacını giyen Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu İdil Bilgen, aldığı cılız sesli övgülerin yanında lince dönüşen bir yuhalama kampanyasının hedefi oldu.
Aslında her yıl güzellik yarışması sonrası yapılan yorumların benzerleri, 24 yaşındaki Türkiye Güzeli Bilgen için de ortaya saçıldı. “Güzel değil” ana teması etrafında dolaşan bir yığın cinsiyetçi ve aşağılayıcı yorum yağdı sosyal medyadan. Hızını alamayanlar, Bilgen’in şahsi sosyal medya sayfasına hücum edip ağzına geleni yazdı. Yeni kraliçe de çareyi, hesabını yorumlara kapatmakta buldu. Bunca hakaret ve eleştiriyi kim olsa kaldıramazdı doğrusu.
Hemen hemen her yıl birinci güzel açıklandıktan sonra gelen olumsuz yorum yağdırma geleneği, bu yıl dozunu artırmış görünüyor.
Peki, dünyada durum ne? Sadece bizim kızlar mı yarışmadan sonra topa tutuluyor? Yanıt, hayır!
Kıtaları aşıp ABD’ye uzandığımızda, Arianna Quan’in de benzer bir yuhalama kampanyasının hedefi olduğunu görebiliyoruz.
Yıl, 2016…
Quan, ABD’de Miss Michigan tacını giydi, ancak sosyal medyada onu çirkin olarak nitelendiren ve Çin’den gelen kökleri nedeniyle Çin halkının itibarını zedelediği yönünde yorumlar yağdı.
Michigan Güzeli seçilen ilk Asyalı-Amerikalı olan Quan, “Görünüşümden dolayı ve çirkin olduğum için Çin halkını temsil etmeye uygun olmadığım konusunda yorumlar yapıldı. Amacım tartışmayı önemli bir yöne taşımak, çünkü şu anda bu ülkede göç ve çeşitlilik hakkında tartışmamız gereken pek çok şey var” yanıtıyla eleştirileri savuşturdu.
Geçelim, Afrika ülkesi Zimbabve’ye.
Yıl, 2015…
Ülkenin güzeli seçilen Emily Kachote de onu çirkin bulanlar tarafından hedef tahtasına oturtuldu. Seçilmesi, sosyal medyada kin dolu eleştirilere yol açtı. "Emily’nin güzelliği nerede?”, “Neden bu yıl bir kazanan alamayacaklarını söylemediler?" benzeri yorumlar yağdı acımasız kalabalıktan.
2019 yılında Cezayir’in güzellik kraliçesi olarak seçilen Khadija Ben Hamou, koyu ten rengi nedeniyle ırkçı saldırıların kurbanı oldu. Cezayir Güzeli, üzerinde oynanmış ve aşağılayıcı resimlerle sosyal medyada adeta linç edildi.
Yıl, 2014…
Yer, Japonya…
20 yaşında güzellik kraliçesi seçilen Rira Hongo, ‘Japon estetik standardı’na uygun bulunmadığı için eleştirildi. Klavye başına geçenler, Hongo’nun çirkin olduğunu söylerken, hızını alamayanlar “Avatar’a benzediğini” bile yazdı.
“SÖZLERİNİZ CEHALETTEN KAYNAKLANIYORDU”
Bir göç ülkesi olan ABD’de 2013 yılında, bu kez Nina Davuluri, ilk Hintli-Amerikalı olarak ‘güzellik kraliçesi’ ilan edildi. İsmi açıklanır açıklanmaz, acımasız bir koro, Miss America'nın Orta Doğu kökenli olduğunu düşünerek ‘terörist’ olabileceğine dair öfkeli yorumlar ortaya saçtı. Irkçı ve saldırgan şakalar sosyal medyada yayıldı. Bir doktor olan Davuluri, kendisine yönelik saldırıları pozitiflik ve soğukkanlılıkla ele aldı:
“Kültürümle ilgili o kadar çok stereotiple (basmakalıp davranış) büyüdüm ki, bunun savunmam gereken bir şey olduğunu biliyordum. Sözlerinizin çoğu kötü niyetli değildi, sadece cehaletten kaynaklanıyordu.”
KLİP ÇEKERKEN HAYAT KURTARDI
Bon Jovi grubunun kurucusu Jon Bon Jovi, klip çekerken hayat kurtardı.
ABD’nin Nashville şehrinde bulunan ünlü John Seigenthaler Yaya Köprüsü'nde klip çekiyordu. Aynı anda köprünün başka bir yerinde bir kadın kendini köprüden aşağı atmak istedi.
Köprünün diğer ucundaki rock şarkıcısı, kadını fark ederek yanına gitti. Köprünün dış çıkıntısında duran ve korkuluklara tutunan kadının birkaç metre uzağında durarak yanlarına gelen biriyle birlikte kadınla konuşmaya başladı. Ve sonunda kadını ikna etti, intihardan vazgeçirdi.
Hayranları kadar polisin de takdirini toplayan olaydan sonra öğrendik ki, ünlü rock’çı, kendi adını taşıyan JBJ Soul Vakfı sayesinde açlık ve evsizlik gibi büyük sorunlar yaşayan insanlarla etkileşim konusunda kapsamlı bir eğitime sahipmiş.
DİZİDE BİR FIRST LADY
Fransa'nın First Lady'si Brigitte Macron, popüler dizi ‘Emily in Paris’in bu hafta dijital platformda yayınlanmaya başlayan dördüncü sezonunda konuk oyuncu olarak rol aldı. Dizinin yaratıcısı Darren Star, 71 yaşında eski bir öğretmen olan Macron’un "büyük bir yeteneğe sahip" olduğunu söyledi. Dizinin başrol oyuncusu Lily Collins, "Dizinin büyük bir hayranı ve birinci sezonda kendisinden bahsedilmesini büyük bir mizahla karşıladı. Dördüncü sezondaki bu sahne göz açıp kapayıncaya kadar geçti ve onunla çekim yapmak hem bir onur hem de gerçek bir keyifti" dedi.
'Emily in Paris', Macron'un ekranda ikinci kez oynayışı. First Lady, 2018'de iki engelli yüzücüyü konu alan bir Fransız komedi dizisi olan 'Vestiaires'de rol almıştı.
‘REZİL’ RAPÇİYE CEZA
‘Rap şarkıcısı’ sıfatının önüne ‘rezil’ nitelendirmesini almayı fazlasıyla hak ediyor Sean 'Diddy' Combs. Hakkında birden fazla cinsel saldırı ve seks ticareti yapma suçlaması olan rapçi, 1997'de bir erkeğe cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu bulundu.
Derrick Lee Cardello-Smith, Combs'a 100 milyon dolarlık dava açtı, ancak şarkıcının davaya yanıt vermemesi ve uzaktan bağlantılı duruşmaya katılmaması nedeniyle yargıç, Combs'a 100 milyon dolarlık para cezası kararı verdi.
Rap şarkıcısının Los Angeles ve Miami'deki iki evine mart ayında federal ajanlar tarafından baskın düzenlenmişti. Mayıs ayında da 'Diddy'nin eski sevgilisi Cassie Ventura'yı dövdüğü görüntüler basına yansımıştı. Diddy daha sonra özür dilemiş ama özrü gerçekçi bulunmamıştı.
‘HALSEY YENGE’ EVLENİYOR
Eski ‘yengemiz’ Halsey, yeni hayatında çok mutlu! Şarkıcı, ABD’de yaşayan Türk senarist Alev Aydın’dan geçen yıl ayrıldıktan sonra, oyuncu Avan Jogia ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Şimdi, sevgilisiyle nişanlandığını duyurdu. Şarkıcı, sosyal medya paylaşımında, erkek arkadaşı Avan Jogia ile evlenmeyi umduğunu söyledi. Bu açıklamadan bir süre önce de E! News'e verdiği röportajda Jogia ile evlenme ihtimali üzerine konuşmuş ve "Öyle umuyorum" demişti.
Halsey, "Avan en iyisi. Başıma gelen en iyi şeylerden biri. Onunla geçirdiğim her gün, en iyi arkadaşımla birlikte olduğumu hissettiğim gün" ifadesini kullanmıştı.
Halsey ayrıca, Alev Aydın'la birlikteliğinden olan 3 yaşındaki oğlu Ender ile nişanlısı Jogia'nın çok iyi anlaştığını da ekleyerek, "Ayrılmaz ikililer" demişti.
GENÇ SEVGİLİ, GENÇ TARZ
Angelina Jolie ile ayrıldıktan sonra kameralardan da mümkün olduğunca uzak bir dönem geçiren Brad Pitt için bu durum, genç sevgilisi Ines de Ramon ile birlikte değişti. Pitt, hem her gün manşetlerde yer alarak hem de tarzını gençleştirerek yeni bir hayata başlamış gibi duruyor.
2022'nin sonlarından bu yana birlikte oldukları tahmin edilen 60 yaşındaki Brad Pitt ile 34 yaşındaki Ines de Ramon genç aşıklar şeklinde kameralara gülümsüyor. Pitt’in mücevher tasarımcısı sevgilisinin genç giyim tarzından etkilendiği de gözlerden kaçmıyor.
KEDİLİ MESAJ
Taylor Swift, Kamala Harris ile Donald Trump’ın TV ekranında yayınlanan düellosundan sonra, 5 Kasım'da düzenlenecek ABD başkanlık seçiminde Kamala Harris'i desteklediğini açıkladı. Milyonlarca hayranı olduğu düşünülünce, Swift’in tarafını belli etmesi, etki alanının genişliği açısından önemliydi.
Swift, tarafını açıklarken, "Bu ülkede kaosla değil, sükunetle yönetilirsek çok daha fazlasını başarabileceğimize inanıyorum" ifadesini kullandı. Mesajını, kedili fotoğrafıyla verdi. Buradaki kedi önemli. Nedenine gelince...
Trump'ın başkan yardımcısı adayı James David Vance, bir süre önce Kamala Harris'e, "Bu ülkeyi çocuğu olmayan kedi sahibi kadınlar yönetiyor" şeklinde bir göndermede bulunmuştu.
Taylor Swift, James David Vance'ın eleştirilere yol açan yorumuna, kedili fotoğrafla etkili bir yanıt vermiş oldu böylece.