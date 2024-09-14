‘Türkiye’nin en güzel kızı’ bu hafta belli oldu. Miss Turkey yarışmasının birincisinin adı ilan edilir edilmez de tartışmalar aldı başını gitti. Miss Turkey 2024 tacını giyen Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu İdil Bilgen, aldığı cılız sesli övgülerin yanında lince dönüşen bir yuhalama kampanyasının hedefi oldu.

Aslında her yıl güzellik yarışması sonrası yapılan yorumların benzerleri, 24 yaşındaki Türkiye Güzeli Bilgen için de ortaya saçıldı. “Güzel değil” ana teması etrafında dolaşan bir yığın cinsiyetçi ve aşağılayıcı yorum yağdı sosyal medyadan. Hızını alamayanlar, Bilgen’in şahsi sosyal medya sayfasına hücum edip ağzına geleni yazdı. Yeni kraliçe de çareyi, hesabını yorumlara kapatmakta buldu. Bunca hakaret ve eleştiriyi kim olsa kaldıramazdı doğrusu.

Hemen hemen her yıl birinci güzel açıklandıktan sonra gelen olumsuz yorum yağdırma geleneği, bu yıl dozunu artırmış görünüyor.

Peki, dünyada durum ne? Sadece bizim kızlar mı yarışmadan sonra topa tutuluyor? Yanıt, hayır!