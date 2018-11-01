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Cadde'den Mesut Yılmaz'ın haberine göre, Armutlu’da bir mekanda baş başa yemek yiyen ikili, ardından Göktürk’teki özel bir partiye katıldı. Fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız olan çift, daha sonra yan yana poz verdi.