'Mitoloji Mafyası' 21 Kasım'da gösterime giriyor

Yapımcılığını Content Turkey ve 6. His’in, yönetmenliğini Orçun Benli’nin üstlendiği 'Mitoloji Mafyası', Yeşilçam'ın unutulmaz karakterlerini 40 yıl sonra yeniden bir araya getiriyor. Nostaljiyle günümüz mizahını harmanlayan film, 21 Kasım 2025’te gösterime giriyor.

Filmin başrol oyuncularından Burak Serdar Şanal, film setinde yaşanan keyifli anları ve rol arkadaşlarına duyduğu hayranlığı şu sözlerle dile getirdi: Bu projede yer almak benim için büyük bir onur. Sette muhteşem bir uyum vardı. Coşkun Abi’nin enerjisi hepimizin moral kaynağıydı, ne zaman yorgun olsak bir sözüyle herkesi yeniden güldürmeyi başarıyordu. 20 yıl sonra Anıl Çelik’le yeniden aynı projede buluşmak da benim için ayrı bir heyecan oldu. Zor koşullarda ama büyük bir keyifle çalıştık. Dilerim seyirci de bizim kadar eğlenir.

Başrollerini Burak Serdar Şanal, Anıl Çelik, Aslı Bekiroğlu ve Coşkun Göğen’in paylaştığı 'Mitoloji Mafyası'nda ayrıca; Mustafa Üstündağ, Eray Özbal, İlker Aksum, Yeşim Salkım, Nuri Alço, Orçun İynemli, Ali Düşenkalkar, Orhan Eşkin ve Tuğçe Tanış gibi isimler rol alıyor.