        Haberler Magazin 'Mitoloji Mafyası'nın gösterim tarihi belirlendi

        Gösterim tarihi belirlendi

        Komedi dolu macera filmi 'Mitoloji Mafyası' için geri sayım sürerken, filmin gösterim tarihiyle ilgili değişiklik açıklandı

        Giriş: 29.11.2025 - 14:11 Güncelleme: 29.11.2025 - 14:11
        Gösterim tarihi belirlendi
        Yapımcılığını Content Turkey ve 6. His’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Orçun Benli’nin oturduğu 'Mitoloji Mafyası', mitolojiyi, mafya dünyasını ve absürt komediyi bir araya getiren eğlenceli hikâyesiyle dikkat çekiyor.

        Senaryosu; Alptekin Öztürk, Şükrü Üçpınar ve Orçun Benli tarafından yazılan 'Mitoloji Mafyası', iki beceriksiz hırsızın yanlışlıkla serbest bıraktığı antik tanrı Priapos yüzünden kendilerini tarihi eser kaçakçıları ve mafya hesaplaşmalarının tam ortasında bulmalarını anlatıyor.

        Gösterime; 5 Aralık'ta girecek filmin başrolleride; Burak Serdar Şanal, Anıl Çelik, Aslı Bekiroğlu ve Coşkun Göğen yer alırken; Mustafa Üstündağ, İlker Aksum, Yeşim Salkım, Nuri Alço, Orçun İynemli, Eray Özbal, Ali Düşenkalkar, Orhan Eşkin ve Tuğçe Tanış gibi güçlü isimler kadroya eşlik ediyor.

