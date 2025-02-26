MKE Ankaragücü: 1 - Alanyaspor: 1 | MAÇ SONUCU
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. ve son maçında MKE Ankaragücü ile Alanyaspor, 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte grubu 4 puanla 3. sırada tamamlayan Alanyaspor ve 2 puanla sonuncu bitiren MKE Ankaragücü, kupaya veda etti.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. ve son maçında MKE Ankaragücü ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.
Konuk ekibi öne geçiren golü 48'de Sergio Cordova atarken, ev sahibine galibiyeti getiren golü ise 66. dakikada Dorin Rotariu kaydetti.
Bu sonucun ardından grubu 4 puanla 3. sırada tamamlayan Alanyaspor ile 2 puanla sonuncu sırada bitiren MKE Ankaragücü, kupadan elendi.