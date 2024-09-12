MKE Ankaragücü, Alman futbolcu Nico Schulz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, son olarak Borussia Dortmund forması giyen 31 yaşındaki sol bek Nico Schulz'ü transfer etti.
Giriş: 12.09.2024 - 11:41 Güncelleme: 12.09.2024 - 11:41
En son Borussia Dortmund'da top koşturan 31 yaşındaki sol bek Nico Schulz, Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'ne transfer oldu.
Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, Alman futbolcu Schulz ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine, MKE Ankaragücü Kulübü Başkan Yardımcısı Levent Onuk da katıldı.
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