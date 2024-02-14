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        Haberler Spor Futbol Süper Lig MKE Ankaragücü-Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı - Futbol Haberleri

        MKE Ankaragücü-Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak MKE Ankaragücü ile Galatasaray karşılaşmanın bilet fiyatları belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 15:20 Güncelleme: 14.02.2024 - 15:20
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        Ankaragücü-Galatasaray biletler satışta!
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        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 18 Şubat Pazar günü MKE Ankaragücü ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçın biletleri Passolig üzerinden 385 ila 600 liradan satışa sunuldu. Kuzey ve güney tribünü 385 lira, doğu tribünü 550 lira, VIP tribünü biletleri ise 600 liradan alınabilecek.

        Galatasaray'ın Passolig kartına sahip taraftarları için deplasman tribünü biletleri 500 liradan satılacak.

        Ev sahibi ekibin tribünlerinde yer almak için sadece MKE Ankaragücü'nün Passolig kartına sahip kişiler bilet alabilecek.

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