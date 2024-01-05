MNG kargo hafta içi ve hafta sonu hangi saatlerde çalışıyor?
Kargo alımı veya gönderimi yapacaklar MNG Kargo'nun çalışma saatini araştırıyor. MNG Kargo'nun çalışma saatleri hafta içi ve hafta sonuna göre değişiyor. Peki, MNG Kargo'nun hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri nedir? İşte, detaylar...
Türkiye'deki kargo şirketlerinden biri olan MNG Kargo'nun çalışma saatleri vatandaşlar tarafından aranıyor. MGN Kargo'nun hafta içi ve hafta sonu mesai saatlerinde değişiklik olabiliyor. Peki, MNG Kargo çalışma saatleri nedir? MNG Kargo hafta sonu hizmet veriyor mu? İşte, detaylar...
MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024
MNG Kargo gerek hafta içi gerekse Cumartesi günleri tüm şubelerde saat 08.30’da mesaiye başlamaktadır. MNG Kargo şubelerinin kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi olarak farklılık göstermektedir. Hafta içi şubelerin standart kapanış saati 18.00 iken Cumartesi günü mesai bitimi 14.00’de gerçekleşir.
MNG KARGO HAFTA SONU AÇIK MI?
Özellikle hafta içleri vakit bulamayıp hafta sonları kargo gönderimi sağlamak isteyen müşterilerin sıklıkla sorduğu sorulardan biri de hafta sonu MNG Kargo’nun hizmet sağlayıp sağlamadığıdır. MNG Kargo yalnızca Cumartesi günleri hizmet vermektedir.