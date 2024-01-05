MNG Kargo çalışma saatleri 2024: MNG kargo hafta içi ve hafta sonu hangi saatlerde çalışıyor, dağıtım yapıyor? - Merak Edilenler Haberleri

MNG Kargo çalışma saatleri 2024: MNG kargo hafta içi ve hafta sonu hangi saatlerde çalışıyor, dağıtım yapıyor? - Merak Edilenler Haberleri

1 Şurada Paylaş!









Türkiye'deki kargo şirketlerinden biri olan MNG Kargo'nun çalışma saatleri vatandaşlar tarafından aranıyor. MGN Kargo'nun hafta içi ve hafta sonu mesai saatlerinde değişiklik olabiliyor. Peki, MNG Kargo çalışma saatleri nedir? MNG Kargo hafta sonu hizmet veriyor mu? İşte, detaylar...