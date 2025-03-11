Mobbing Genelgesi maddeleri neler? İş yerinde psikolojik tacize karşı nasıl önlemler alındı?
İş yerlerinde mobbingin önlenmesine dair genelge, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Yeni Genelgemizle kurulan yeni yapı ve başvuru mekanizmaları sayesinde, tüm çalışanların haklarını daha güçlü bir şekilde güvence altına alırken, çalışma barışının sağlanması adına daha koruyucu tedbirler geliştirdik" dedi. İşte, tüm detaylarıyla İş Yerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi Genelgesi...
İş yerlerinde mobbingin önlenmesine dair genelge yürürlüğe girdi. 7 madde olarak hazırlanan genelgede iş yerlerinde kasıtlı ve sistematik olarak yapılan psikolojik tacizin önlenmesinin elzem olduğu vurgulandı. Ayrıca, iş yerlerinde soruşturma yürütülürken, çalışanların özel hayatlarının korunması için hassas davranılması gerektiğinin de altı çizildi. İşte, tüm maddeleriyle Mobbing Genelgesi...
MOBBING ÖNLENMESİNE YÖNELİK GENELGENİN 7 MADDESİ
1- 19/3/2011 tarihli ve 27879 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2011/2 sayılı Genelge ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde kurulan Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu (Kurul) yeniden teşekkül ettirilmiş olup Adalet Bakanlığı, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kamu Denetçiliği Kurumu, Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, işçi, işveren ve kamu görevlileri konfederasyonları, Kurul tarafından belirlenecek ve psikolojik taciz konusunda faaliyet gösteren ilgili kurum ve kuruluşlar ile alanında uzman ve akademisyenlerin katılımıyla toplanacaktır. Kurul iş yerlerinde psikolojik tacizle mücadeleye yönelik olarak ülke çapında politikaların belirlenmesine katkı sağlama, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini koordine etme, araştırma ve inceleme yapma veya yaptırma, rapor, rehber ve bilgilendirme dokümanları hazırlama ile kamuoyunu bilinçlendirme çalışmalarını yürütecektir. Kurulun çalışma usul ve esasları Kurul tarafından belirlenecek olup sekretarya hizmetleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülecektir.
2- İşveren, yönetici ve tüm çalışanlar psikolojik taciz olarak değerlendirilebilecek temel hak ve özgürlüklerin ihlali anlamına gelen her türlü eylem ve davranıştan kaçınacaklardır.
3- İş yerlerinde psikolojik tacizle mücadele öncelikle işveren ve yöneticilerin sorumluluğunda olup işveren ve yöneticiler iş yerlerinde psikolojik taciz olarak değerlendirilebilecek veya buna bağlı olarak ortaya çıkabilecek her türlü riski gözetecek, önleyici ve koruyucu politikalar geliştireceklerdir.
4- İş yerlerinde psikolojik tacize yönelik farkındalığın artırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin düzenlenmesi ve yaygınlaştırılmasına özen gösterilecek, eğitim programlarında psikolojik taciz konusuna yer verilerek tüm çalışanlara çalışan hakları ile başvuru mekanizmaları hususlarında gerekli bilgilendirme yapılacaktır.
5- İş yerlerinde psikolojik taciz iddialarının araştırılması ve soruşturulmasında gizliliğin ve şahısların özel hayatlarının korunmasına ve gerçeğe aykırı psikolojik taciz iddialarıyla kurum ve kuruluşların itibar ve saygınlıklarına zarar verilmemesine azami itina ve hassasiyet gösterilerek süreç ivedilikle yürütülecektir.
6- Toplu iş sözleşmelerine ve toplu sözleşmelere psikolojik taciz hususunda önleyici ve koruyucu nitelikte hükümler konulmasına özen gösterilecektir.
7- ALO 170 hattında görevli psikologlar vasıtasıyla psikolojik tacize maruz kalan çalışanlara bilgilendirme yapılmasına, yardım ve destek sağlanmasına titizlikle devam edilecektir.
ALO 170 NEDİR?
Çalışma Hayatı İletişim Merkezi Alo 170, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışındaki vatandaşlardan gelen soru, görüş, öneri, ihbar ve şikayetlerin tek noktadan değerlendirilerek çözümüne aracılık etmeye devam ediyor.
Çağrılar arasında, rapor ücreti, hizmet bilgisi, sağlık aktivasyon işlemleri, emeklilik tarihi öğrenme, çeyiz-emzirme ve cenaze ödenekleri ile emekli maaşı bilgileri ilk sıralarda yer alırken, çalışanların mobbing başvuruları da dikkati çekti.
İş yerindeki mobbing konusunda Türkiye'nin psikologlar yardımıyla destek veren ilk ve tek çağrı merkezi olan hatta, 2011 yılının Mart ayından 2024 sonuna kadar 145 bin 308 başvuru yapıldı.